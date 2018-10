Digitoday

PS4-pelikonsolit voi jumiuttaa yhdellä viestillä – näin suojaudut

Paina PS4:n alkuvalikossa ylhäällä oikealla olevaa Asetukset-nappia. Seuraa polkua Käyttäjätietojen hallinta > Tietosuoja-asetukset > Henkilökohtaiset tiedot | Viestit > Viestit Valitse joko Vain ystävät tai Ei kukaan. Lopuksi paina Vahvista.

Sammuta PS4 ensin virtanapista. Sitten paina virtanappia pitkään, äläkä päästä irti ennen kuin olet kuullut kaksi piippausta. Ensimmäinen tulee heti ja toinen 7 sekunnin päästä. Kytke nyt konsolin ohjain usb-kaapelilla ja paina sen keskellä alhaalla olevaa PS-näppäintä. Nyt sinun pitäisi olla vikasietotilassa, jossa on valittavana eri vaihtoehtoja. Valitse vaihtoehto 5 Rakenna tietokanta uudelleen. Käytännössä toiminto siivoaa PS4:n tiedot järjestelemällä ne uudelleen kiintolevylle.