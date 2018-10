Digitoday

Tallensiko älykello kadonneen toimittajan murhan? Kelloon yhdistetty kännykkä kiinnitti tutkijoiden huomion

Yllä olevalla videolla on nähtävissä valvontakameran kuvaa konsulaattiin sisälle menevästä Khashoggista.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tallensiko älykello murhan?









Turkki vuoti ”kuolemanpartion” nimet julkisuuteen