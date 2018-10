Digitoday

Luuletko olevasi ysärin pc-pelien mestari? Tee testi!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

<section><h2>Muistatko vanhat PC-pelit?</h2><p><p>Kuinka hyvin tunnet vanhat PC-pelit?</p></p></section><section><h2>Mitä myyttistä asiaa tässä Indiana Jones -pelissä etsittiin?</h2></section><section><h3>Mitä tapahtuu Guybrush Threepwoodille heti Monkey Island 2: LeChuck's Revenge -pelin alussa?</h3></section><section><h3>Kuka on Jagged Alliance -pelin kallein palkkasoturi (ellei palkankorotuksia oteta huomioon matkan varrella)?</h3></section><section><h3>Mitä näistä kansallisuuksista et voi edustaa Sid Meier's Colonization -pelissä?</h3></section><section><h3>Mikä vihollistyyppi tässä UFO: Enemy Unknown -kuvakaappauksessa näkyy?</h3></section><section><h3>Millä robotilla jokainen pelaaja aloittaa One Must Fall: 2097 -pelissä?</h3></section><section><h3>Miten miekkataistelut voitetaan The Secret of Monkey Island -pelissä?</h3></section><section><h3>Millä huijauskoodilla tullaan kuolemattomaksi Doomissa?</h3></section><section><h3>Mitä Duke Nukem 3D -pelin poliisien univormuissa lukee?</h3></section><section><h3>Mikäs peli se tämä on?</h3></section><section><h3>Miten Civilization-pelissä ei voi voittaa?</h3></section><section><h3>Mikä tämän pelin nimi on?</h3></section><section><h3>Mihin kirjaan tämä reaaliaikainen strategiapeli perustuu?</h3></section><section><h3>Mikä pelitalo teki Quaken?</h3></section><section><h3>Millä nimellä Colin McRae Rally -pelisarjan viimeisimmät osat tunnetaan?</h3></section><section><h3>Monesko NHL-pelisarjan osa rakastettu NHL '94 on?</h3></section><section><h3>Minkä nimiseen maailmaan Ultima-pelisarjan pelit sijoittuvat?</h3></section><section><h3>Mikä on tämän tankkipeliklassikon nimi?</h3></section><section><h3>Mitä nimeä tottelee Fallout-pelisarjasta tuttu koira?</h3></section><section><h3>Mihin roolipeliin Baldur's Gate perustuu?</h3></section><section><h2>Aijai!</h2><p><p>PC-pelit taisivat ysärillä jäädä vähemmälle. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Vahva startti!</h3><p><p>Lupaavaa! Muutama näistä peleistä on selvästi tuttuja. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Hienoa!</h3><p><p>Olet selvästi pelannut useita näistä peleistä. Hyvin tiedetty. Saadaanko vielä puuttuvat oikein?</p></p></section><section><h3>Loistavaa!</h3><p><p>Erinomainen tulos! Olet selvästi pelannut paljon pelejä kultaisella ysikytluvulla. Hail to the King, baby!</p></p></section>