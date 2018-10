Digitoday

Tässäkö paras ajopeli? Forza Horizon 4 tekee todella monta asiaa oikein

Autot ovat tärkeimpiä





On-nen-pyö-rä!





Ahdistavatko uutiset ilmastonmuutoksesta? Jos omatunto soimaa muskeliauton ratin kääntelyn vuoksi, voit lievittää taakkaasi vaihtamalla ohjauspyörän Xbox-ohjaimeen. Forza Horizon 4 on nimittäin täällä, ja kyllä, se on hyvä peli.Kerrataanpa perusasiat lyhyesti: Forza Motorsport on Microsoftin joka toinen vuosi ilmestyvä peli, jossa kisaillaan pitkin ratoja ympäri maailmaa. Forza Horizon puolestaan on avoimeen maailmaan asettuva peli, mikä tuo mukaan siirtymätaipaleet, maaston nuuskimisen sekä yhden maantieteellisen kohteen, jonka alueella enemmän tai vähemmän pystytellään. Lisäksi mukana kulkee tarinapeli.Nyt maailma on Skotlanti. Valinta on onnistunut, sillä tarjolla on vuoristoa, tasankoa, kaupunkia ja ryteikköajoa. Maaston lisäksi vaihtelevat vuodenajat, ja eri radat ovat hyvin erilaisia eri aikaan.FH4:n maailma on yltäkylläinen. Tekemistä olisi koko ajan: virallisia kilpailuja, stunttiajoa, peltipoliisien kiusaamista, laittomia katuajoja, bonusautoja tuovien vajojen etsintää, omien kisojen luomista, autojen tuunaamista tai maalailua... Tekeminen ei lopu kesken.Forzassa ovat pääosassa aina olleet autot, ja niin ne ovat sitä nytkin. Ne ovat kauniita ja oikean tuntuisia. Ärhäkkää Bugattia on vaikea pitää hyppysissä, rättisitikka keinuu juuri kuten pitääkin ja vanhaa Talbotia kiihdyttäessä tulee ikävä Ritari Ässän turbobuustia. (Jos nuoremmat lukijat eivät tiedä mikä se on, niin se on juuri sitä mitä nimi sanookin.) Takavetoisen kasaribemarin hallinta on palkitsevaa, vaikka samassa teholuokassa pääsisi vähemmällä vaivalla modernilla riisikupilla.Pelin mukana tulee autoja kelpo valikoima, ja lisää julkaistaan – mutta rahaa vastaan, totta kai.Microsoft on kilpailijoitaan selkeästi edellä siinä, että kuka tahansa voi tehdä pelin pelaamisesta hauskaa. Forzassa on mukana takaisinkelausnappi, jolla metsähallituksen puolelle siirtyneen ajokin saa takaisin haveria edeltäneeseen hetkeen aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut.Ajoapuja on joka lähtöön. Omat asetukset löytyvät parhaiten kokeilemalla. Koviskuskit pitävät toki moista huijaamisena, mutta unohtavat samalla, että pelaamisen pitää olla hauskaa. Moninpeleissä kaikki lähtevät kuitenkin samalta viivalta, eikä etuja ole tarjolla.Mainittakoon ajamisesta sen verran, että ratin takana tulee välillä flipperifiilis bonusten paukkuessa koko ajan. Ajatko puhtaasti? Puhdasajobonus juoksee. Driftailetko? Silloin kilisee driftauspistekassa. Suistuitko tieltä ja rikoit aitaa? Ei hätää, romutuspisteitä tipahtelee. Tämä hieman huvittaa.FH4 on nätti peli. Niin kaunis, että se on turhankin raskas. Jopa Xbox One X -pelaajien on valittava parhaan mahdollisen ulkonäön ja 60 fps -ruudunpäivitysnopeuden välillä, mikä on ikävä kauneusvirhe (kirjaimellisesti).Pc-kuskeilla ei ongelmaa ole, jos rauta on riittävän tanakkaa. Koska kyse on Microsoftin pelistä, sen saa siis asentaa sekä Xbox Onelle että Windows 10 -pc:lle.Microsoft on tehnyt palveluksen ihmiskunnalle heittämällä edellisessä Forza Motorsportissa häirinneet mysteerilaatikot eli lootboxit mäkeen (ja poistanut ne samalla FM7:stä päivityksellä, kiitos siitä).Onnenpyörä tosin on yhä jäljellä. Pyöräytyksiä saa seuraavalle tasolle noustessa. Ja kyllä, se voi olla ärsyttäväkin. Kun nuoli jää keikkumaan uuden Ferrarin ja avatarille tarkoitettujen uusien tossujen välillä päätyen jälkimmäiseen, silloin ketuttaa.Ja kyllä, avatar hallitsee katu-uskottavan pukeutumisen ohella muodikkaasti myös emotet. Haluatko flossaavan kuskin? Onnistuu.Fiksua? Vaikea sanoa. Ehkä joku tykkää. Allekirjoittanut ei kuitenkaan sitä arvostanut, kun onnenpyörästä tipahteli tansseja autojen sijaan.Pienestä nillityksestä huolimatta Forza Horizon 4:stä on vaikea olla pitämättä. Allekirjoittanut ei aikoinaan tykästynyt FH-sarjaan, sillä se vaikutti lähinnä päämäärättömältä pörräämiseltä. Sarja on mennyt ehdottomasti parempaan suuntaan ja nyt se vetää vertoja jo Forza Motorsporteille.Forza Horizonia voi muuten myös pelailla, vaikkei autoa omistaisikaan.