Digitoday

"Tuhosi 220 gigatavua tietojani" – et välttämättä halua asentaa Windows-päivitystä heti

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-files/windows-10-october-2018-update-version-1809/1a924008-ddba-48db-a96f-7b4bfef9039a

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin estät päivityksen

https://www.is.fi/digitoday/art-2000005410797.html