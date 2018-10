Digitoday

Kommentti: Valmiusharjoituksesta kertominen ei ole sattumaa – viesti on vahva

Viranomaiset ja huoltovarmuuskriittiset organisaatiot harjoittelevat parhaillaan Etelä-Suomessa valmistautumista tilanteeseen, jossa ulkoinen taho on lamauttanut Suomen yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimintoja ja yhteiskunnan vakautta pyritään horjuttamaan.Kukaan viranomaisista tai muista harjoitukseen osallistujista ei sanonut ääneen sanaa ”Venäjä”. Ilmassa se kuitenkin roikkui. Vähän niin kuin Puolustusvoimien ainainen harjoitusvastustaja A2 keltainen, jolla nyt vaan sattui olemaan samanlainen organisaatio ja taistelutapa kuin itäisellä armeijalla.Uutta sen sijaan oli, että asia tuodaan julkisuuteen.Viranomaisten kybervalmiusharjoitukset eivät ole uusi ilmiö. Niitä on järjestetty Suomessa säännöllisesti 80-luvun lopulta asti, ja aiemmin niistä on vastannut Puolustusvoimat. Nyt vastuu on siirretty Huoltovarmuuskeskukselle. Syy on se, että kyberiskulla voi vaikuttaa nyt jotakuinkin kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin, ja sellaisella vaikuttaminen kuuluu sotaa lievempiin kriiseihin.Valmistautumisen julkiseksi tekeminen on tavallisten ihmisten turvallisuudentunteen kannalta hankala asia. Se tekee uhat näkyväksi ja herättää kysymyksiä siitä, olisiko syytä huolestua. Toisaalta se antaa vahvan signaalin niin rajojen sisä- kuin ulkopuolelle. Ja viranomaisten avoimuus on aina lähtökohtaisesti hyvä asia.Nyt valittu julkisuuslinja ei ole sattumaa. Sen voi nähdä osana viranomaisten aiempaa näkyvämpää roolia, jota väläyteltiin myös Airiston Helmeen tehdyssä näyttävässä kommandopipopoliisioperaatiossa.Tarkoitus on antaa kaksi viestiä. Toinen on osoitettu rajojen ulkopuolelle: täällä harjoitellaan ja ollaan valmiita. Toinen taas on tarkoitettu rajojen sisälle: täällä harjoitellaan, nukkukaa rauhassa.Se lienee tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa ihan hyvä asia.