K-18 peliarvostelu: Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr on hyvä yritys





Heinäkuun alussa pc:lle ja elokuun lopulla Playstation 4:lle ja Xbox Onelle julkaistu Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr on pienen unkarilaisen NeoCoreGames-studion yritys tuoda Warhammer 40k -maailma lintuperspektiivistä kuvatuksi toimintaroolipeliksi.NeoCoren julkaisuhistoria on ollut laadultaan varsin vaihtelevaa, eikä Martyristäkään ole uudeksi johtotähdeksi.Hyvä yritys se joka tapauksessa on. NeoCore on ottanut Warhammerin maailman haltuun yksityiskohtia myöten. Kaikki on niin synkkää ja ylivedetyn mahtipontista kuin odottaa sopiikin.Pelin lähimpiä vastineita ovat Diablo-sarjan hack’n’slash -pelit, mutta Diablojen takana on pitkän linjan pelinkehittäjä Blizzard ja Martyrin takana unkarilainen pienstudio. Sen huomaa viimeistään ääninäyttelyssä, joka on vähintään ontuvaa ja paikoin todella ylinäyteltyä.Lyhyesti selitettynä pelaaja on ihmiskunnan ikuisen jumalkeisarin pyhä inkvisiittori, jonka tehtävä on hankkiutua eroon vääräuskoisista, mutanteista, noidista, demoneista sekä muusta epämiellyttävästä ja arveluttavasta aineksesta.Tätä taustaa vasten onkin luontevaa, että pelaajan tehtäväksi tulee selvittää tiensä läpi demonien ja kultistien valtaamaan Martyr-nimisen avaruusluostarin. Pelin pääjuoni on paitsi yllätyksetön, myös ennalta-arvattava. Varsinkin ne, joille Warhammer on ennestään tuttu, arvaavat helposti kuinka juoni kehittyy.Pelaajan valittavana on kolme erilaista inkvisiittorin hahmoluokkaa, jotka vastaavat jotakuinkin fantasiapelien tuttua soturi-, maagi- ja rogue-jakoa. Jokaisella hahmoluokalla on kykypuunsa, joista voi valita erilaisia bonuksia tuskallisen hitaasti karttuvien kokemuspisteiden sallimissa rajoissa.Vastassa on loputon lauma vihollisia, joiden lahtaamiseksi käytössä on erilaisia aseita. Kerrallaan mukanaan voi kantaa kahta. Huonoa suunnittelua osoittaa se, ettei hahmonsa varustelastia voi vaihtaa kesken tehtävän. Tehtävän aikana löydetyistä kamppeista on apua vasta seuraavassa tehtävässä.Pääjuonen lisäksi valittavana on myös lukuisia sivutehtäviä, mutta ne ja pääjuoni toistavat itseään. Jokaisen kulman takaa löytyy aina uusi porukka, josta täytyy – Keisarin nimeen – hankkiutua eroon.Silmiinpistäviä ongelmia on myös pelin grafiikassa ja käyttöliittymässä, sillä ne tuntuvat armottoman vanhanaikaisilta. Vastaavaa odottaa näkevänsä lähinnä vanhemman polven konsoleilla. Pc:llä pelattaessa ongelma ei ole yhtä suuri.Peliä voi suositella ainoastaan Warhammer 40k -universumin vannoutuneille faneille ja heillekin varauksella. Ehkä vielä joskus julkaistaan täydellinen WH40k-peli, mutta se peli ei ole Inquisitor: Martyr.