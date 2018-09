Digitoday

Tämä näppäinyhdistelmä kannattaa opetella – säästää monelta harmilta surffatessa

Rinnakkainen nettiselailu on hyvin helppoa, sillä uuden välilehden saa auki selaimesta napauttamalla välilehtinappia tai ctrl+t -näppäinyhdistelmällä.Mutta vastaavasti välilehden sulkeminen vahingossa on aivan yhtä helppoa. Tämä saattaa johtaa välillä harmillisiin tilanteisiin, kun selaimesta sulkeutuukin väärä välilehti.On olemassa helpompiakin tapoja saada se takaisin kuin muistella sen osoitetta tai tutkiskella selaushistoriaa (johon pääsee muuten ctrl+h -näppäinyhdistelmällä).Tuo keino on painaa samanaikaisesti ctrl, shift ja t. Tämä avaa selaimen viimeisenä suljetun välilehden uudelleen. Mac-käyttäjät painavat ctrl:n sijaan cmd:tä.Näppäinyhdistelmä toimii kaikissa yleisimmissä nettiselaimissa, kuten Chromessa, Firefoxissa ja Edgessä.Katsasta samalla selainvinkkimme Chromelle. Moni niistä toimii muissakin selaimissa.