Digitoday

Suomen 5g-taajuushuutokauppa alkoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viestintävirasto alkoi keskiviikkona huutokaupata 5g-verkkojen rakentamisessa käytettäviä 3410–3800 megahertsin taajuuksia. Huutokaupattavia verkkotoimilupia on kolme.Taajuuksien lähtöhintana on huudettavasta taajuuskaistasta ja sen ominaisuuksista riippuen 21 tai 23 miljoonaa euroa. Huutokauppaan osallistuvien tiedot eivät ole julkisia.Liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa voittajat ja voittaneet tarjoukset huutokaupan päätyttyä.Ministeriön tavoitteena on, että Suomi olisi kansainvälisesti vertailtuna yksi edelläkävijämaista 5g-verkkojen testaamisessa, kehittämisessä ja käyttöönotossa.Suomi myöntää 5g-verkkojen toimiluvat 3,5 gigahertsin taajuusalueelle ensimmäisten maiden joukossa Euroopassa. 5g mahdollistaa nykyistä nopeammat langattomat yhteydet ja luotettavamman tiedonsiirron.