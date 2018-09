Digitoday

Se alkuperäinen ”Pleikkari ykkönen” tulee takaisin – mukana 20 peliä





Sony julkaisee ensimmäisen sukupolven Playstationin 25-vuotispäivän kunniaksi laitteesta retroversion. PlayStation Classiciksi nimetty pelikonsoli maksaa 100 euroa ja tulee kauppoihin joulukuun alussa.Laitteen mukana tulee 20 peliä, joista toistaiseksi on julkistettu 5: Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 ja Wild Arms. Loppujen julkistamista Sony panttaa toistaiseksi.Kuten Nintendon retrokonsolit, Sonyn laite on merkittävästi alkuperäistä pienempi. Noin puoleen alkuperäisen koosta kutistetun laitteen mukana tulee kaksi ohjainta. Kyse on ilman ohjaintattia varustetuista malleista, ei uudemmista Dual Analog -ohjaimista.Laitteen mukana tulee hdmi-liitäntä televisioon liittämistä varten sekä usb-kaapeli virransyöttöä varten. Sen sijaan virtalähdettä ei toimiteta.Verkossa on alkanut vilkas spekulointi siitä, mitä muut 15 konsoliin tulevaa peliä ovat. Toistaiseksi poissaolollaan loistavat muun muassa jättihitiksi muodostunut Gran Turismo- ja Metal Gear Solid -pelisarjat.Ilta-Sanomat Digitodayn toimitus pitäisi outona päätöksenä jättää pois klassikoksi noussut karting-peli Crash Team Racing. Sen pelattavuutta ei monen mielestä ole koskaan saavutettu sen jälkeen.Mitä ilmeisimmin laitteeseen ei tule mahdollisuutta lisätä pelejä jälkikäteen, sillä se mahdollistaisi laajamuotoisen piratismin. Nintendo esti mahdollisuuden omissa retrokonsoleissaan, mutta niiden suojaukset murrettiin verrattain nopeasti.Hieman eri lähtökohdista ponnisti Commodore 64:stä tehty retroversio THEC64, joka mahdollisti pelien asentamisen muistitikulta käsin. Laite osoittautui IS:n testissä erinomaiseksi nostalgiatripiksi.Retrolaitemarkkina ei näytä olevan hyytymään päin. Nintendo on tehnyt uusioversiot sekä NES- että SNES-pelikonsoleistaan ja yhtiön huhutaan suunnittelevan sellaista myös Nintendo 64:stä.