Digitoday

Vältä näitä sanoja sähköpostissa – 9 lausetta, jotka ärsyttävät vastaanottajaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En ole varma, saitko edellistä sähköpostiani…” (Not sure if you saw my last email... 25 % vastaajista) ”Liittyen edelliseen viestiini…” (Per my last email... 13 %) ”Liittyen aiempaan keskusteluumme…” (Per our conversation... 11 %) ”Onko tästä aiheesta uutta tietoa?” (Any updates on this? 11 %) ”Anteeksi, että lähetän tämän viestin uudelleen…” (Sorry for the double email, 10 %) ”Saisinko lisäohjeita” (Please advise, 9 %) ”Kuten kirjoitin aiemmin…” (As previously stated... 9 %) ”Kuten puhuimme aiemmin…” (As discussed... 6 %) ”Tässä liite vielä uudestaan…” (Re-attaching for convenience... 6 %)