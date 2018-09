Digitoday

Vältä kallis Fortnite-yllätys Pleikkarilla – 3 tapaa

https://www.is.fi/digitoday/art-2000005809584.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Estä ostokset salasanalla

Tuki tämä porsaanreikä

Ilta-Sanomat Digitoday kertoi turkulaisperheestä, jossa poika oli ostanut isän luottokortilla 135 euron edestä lisäsisältöä Fortniteen. Kyseessä ei ole ensimmäinen taikka viimeinen tapaus laatuaan, mutta Sonyn PlayStation-konsoleihin kytketty PlayStation Store -kauppa voidaan sulkea helposti alaikäisiltä. Nämä ohjeet pätevät siis kaikkeen kaupasta ostettuun sisältöön, eivät vain Fortniteen.PlayStation Network -verkkopalvelu (PSN) edellyttää käyttäjätiliä. PSN-tilin alaisuuteen on mahdollista luoda lapsille omia tilejä, joissa ostamista voidaan säädellä.Varmista, että olet kirjautuneena sillä aikuisen tilillä, jonka alaisuuteen haluat lapsesi tilin luoda. Varmista myös, että konsoli on aktivoitu ensisijaiseksi PS4:ksesi. Tällä tavoin lapsi pääsee käsiksi kaikkeen siihen sisältöön, jonka päätili omistaa. Tämän asetuksen löydät painamalla aloitusnäkymän ylävalikosta Asetukset > Käyttäjätietojen hallinta > Aktivoi ensisijaisena PS4-järjestelmänäsi > Aktivoi. Jos valinta on himmeä, laite on jo aktivoitu ensisijaiseksi PS4:ksi.Päätilin alaisuuteen luotava alatili on tarkoitettu 7–17-vuotiaille lapsille. Tällaisen tilin luominen PS4:llä alkaa valitsemalla aloitusnäkymän ylävalikosta Asetukset > Lapsilukko/Perheen hallinta > Perhetietojen hallinta ja kirjautumalla sisään. Pääset Määritä perheesi tiedot -näkymään. Paina siinä Määritä nyt.Voit määrittää olemassa olevat käyttäjät perheen alaisuuteen tai sitten luoda uuden käyttäjän. Seuraa sitten näytöllä annettuja ohjeita. Ennen pitkää PS4 kysyy sinulta, sallitko lisättävän henkilön päästä PlayStation Networkiin. Jos et salli, lapsi voi pelata pelejä vain offline-tilassa. Pääset valitsemaan aikavyöhykkeen ja sallitun peliajan. Parin lisäklikkauksen jälkeen olet valmis.Jos sallit lapsen liittyä PlayStation Networkiin, saat eteesi muita tärkeitä valintoja. Niihin sisältyy kuukausittainen rahamäärä, jonka lapsesi saa kuluttaa. Se on oletuksena 0 euroa. Tämän valikon jälkeen valitset aikavyöhykkeen ja lapselle sallitun peliajan.Valitse vasta luotu tili painamalla pitkään peliohjaimen keskellä alhaalla olevaa PS-nappia ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta Virta > Vaihda käyttäjää ja painamalla uutta käyttäjää. Saat eteesi PSN-kirjautumiskehotuksen. Kirjautumiseen tarvitaan sähköpostiosoite, jota ei ole ennestään kytketty yhteenkään PSN-tiliin. Seuraa näytöllä annettavia ohjeita kirjautumisen viemiseksi loppuun.Jos olet perustanut PlayStationiin oman aikuisen käyttäjätilin ja annat lapsesi käyttää sitä, voit estää ostokset asettamalla ne salasanan taakse. Valitse Asetuksista Käyttäjätietojen hallinta > Käyttäjätilin tiedot > Lompakko > Ostoasetukset. Kirjaudu ja valitse Vaadi salasana ostosten maksun yhteydessä. Paina Kyllä.Lapselle on voitu myös luoda aikuisen tili, jossa on hänen tietonsa, mutta väärä syntymäaika. Tämä on käyttöehtojen vastaista. Sony voi periaatteessa kieltää tällaiset tilit, jolloin lapsesi menettää esimerkiksi kaikki saavutuksensa peleissä ja kaiken sen sisällön, joka on ostettu hänen käyttäjätunnuksensa alaisuudessa.Käyttäjätilejä setviessä voi olla paikallaan myös asettaa aikuisen tili salasanan taakse, ettei ovela lapsi pääse yhtäkkiä vaihtamaan aktiivista tiliään. Tämä tapahtuu ylävalikon Asetuksista seuraamalla polkua Käyttäjät > Kirjautumisasetukset > Sisäänkirjautumisen tunnistekoodin hallinta. Valitse haluamasi koodi ja vahvista.