Kommentti: EU taputti kiistellylle uudistukselle – mutta ehkä liian aikaisin

Euroopan parlamentti äänesti eilen muutoksesta tekijänoikeusdirektiiviin, jota ovat vastustaneet muun muassa Google ja Facebook. Myös kansalaisjärjestö Effi sekä verkkosanakirja Wikipedia ovat olleet sitä vastaan.Uudistuksen kannattajien mukaan uudistuksen tarkoituksena on taata, että taiteilijat, muusikot, esiintyjät, käsikirjoittajat sekä muut sisältöjen tuottajat saavat nettijäteiltä korvauksen, kun heidän tuotantoaan jaetaan esimerkiksi Googlen omistamassa Youtubessa tai Facebookissa.asettaa verkkojätit vastuuseen ja vaatii niitä laatimaan järjestelmiä, jotka jo ennen julkaisua tarkistavat, rikkooko jonkin palvelun käyttäjän sinne tarjoama sisältö tekijänoikeuksia.Huomiota on saanut etenkin uudistuksen linkkiveroksi haukuttu kohta, jonka perusteella verkkopalvelut voivat joutua maksamaan, jos linkin esikatselunäkymä lainaa linkitetyn sivun, esimerkiksi verkkojutun sisältöä enemmän kuin ”yksittäisiä sanoja”.Kyllä, minulla on oma lehmä ojassa, sillä EU:n mukaan uudistus hyödyttää myös toimittajia ja medioita.Yhdysvaltalaiset nettiyhtiöt eivät ole varsinaisesti köyhiä, ja niiden voi hyvin perustein väittää hyötyvän muiden tuottamasta sisällöstä. Äänestystulos sai Euroopan parlamentissa eilen raikuvat suosionosoitukset – mutta ehkä liian varhain.On nimittäin vielä hyvin epävarmaa, saako EU verkkojättejä todella maksamaan käyttäjien lataamista ja linkittämistä sisällöistä.on jo käytössä oma Content ID -järjestelmänsä, jonka avulla palvelu estää lataamasta videoita, joiden jakelua niiden tekijä tai oikeuksien omistaja on rajoittanut. Näin estetään esimerkiksi sivullisia keräämästä Youtubesta mainostuloja jakamalla palvelussa muiden teoksia.Linkkien jakamiseen yhteisöpalveluissa ei sama logiikka kuitenkaan toimi. Facebook ja muut yhteisöpalvelut ovat nimittäin monille yrityksille, tapahtumajärjestäjille ja medioille myös tärkeä markkinointi- ja jakelukanava. Yhteisöpalveluiden kautta pyritään tavoittamaan sekä tuttuja ja uusia asiakkaitaTämän takia tehokkaasta some-jakamisesta on kirjoitettu oppikirjoja ja pidetään kursseja. Estämisen sijasta some-jakoja seurataan ja pyritään vain lisäämään.Mediatalojen varsinainen ongelma esimerkiksi Facebookin kanssa ei ole niiden sisältöjen linkitys, vaan se, että yhteisöpalvelu vie osan mainostajien rahoista. Tietenkin linkeistä maksettava korvaus voisi tuoda tuloja myös takaisinpäin Facebookilta.EU:ssa aloitetta valmistellaan edelleen, minkä jälkeen se käsitellään vielä jokaisessa EU-maassa uutena lakialoitteena. Paljon on siis vielä tehtävää, ennen kuin muutos tulee voimaan.Facebook ja muut yhteisöpalvelut toki ymmärtävät, että linkityksen estäminen karkottaisi myös käyttäjät. Toisaalta, tuskinpa yritykset, taiteilijat, muusikot tai muut sisällöntuottajat enää haluavat menettää some-seuraajiaan, kun heidät on kerran tavoitettu.Amerikkalaisilla nettijäteillä saattaakin olla vielä jokunen temppu hihassaan, joilla välttää korvausten maksaminen sisällöntuottajille.