Microsoft Officen kotikäyttäjät saivat juuri hyviä uutisia

Microsoft löysentää kotikäyttäjille tarkoitettujen Office 365 Home- ja Personal-toimisto-ohjelmapakettien asennusehtoja. Jatkossa ohjelmistolisenssi koskee kuutta käyttäjää viiden sijaan, ja asennusmäärien katto poistuu.Aiemmin viisi käyttäjää sai käyttää Officea yhteenlasketusti korkeintaan 10 laitteessa. Nyt jokainen käyttäjä voi olla samanaikaisesti sisäänkirjautunut 5 eri laitteessa. Mikäli hän yrittää kirjautua sisään kuudennella laitteella, on hänen ensin kirjauduttava ulos yhdestä laitteesta.OneDrive-tallennustilaan ei tule muutoksia. Se säilyy 1 teratavussa. Muutos astuu voimaan 2. lokakuuta, eikä se edellytä käyttäjiltä muutoksia.Office 365 on koko ajan päivittyvä, mutta vuosimaksulliseen tilausmalliin perustuva versio Microsoftin toimisto-ohjelmistosta. Yhtiö yritti johdatella asiakkaitaan sen käyttöön, mutta päätyi lopulta tarjoamaan myös kertaostokseen perustuvaa Office 2016:ta.Office 365 vaatii satunnaisen nettiyhteyden, eikä asiakirjojen muokkaaminen onnistu enää, ellei laite ole ollut verkossa 30 vuorokauteen.Microsoftin liikkeen tarkoituksena lienee kilpailla Googlen suositun Driven kanssa. Google Driveen kuuluvat toimisto-ohjelmistotyökalut ovat yksityiskäyttäjille maksuttomia, ja ne ovat käytössä kaikilla laitteilla, joille käyttäjä on sisäänkirjautunut Google-tunnuksillaan.Yhtiö pyrkii kampittamaan Googlea myös toisilla tavoin. Se julkaisi kesällä ilmaisversion Teams-ryhmäkeskusteluohjelmastaan.