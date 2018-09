Digitoday

IS selvitti: Toisten ihmisten puhelimenkäyttö ärsyttää, omasta luurista ei haluta olla erossa

Noin 40 prosenttia suomalaisista on lisännyt älypuhelimen käyttöä, mutta samalla 46 prosenttia suomalaisista ärsyttää muiden ihmisten runsas älypuhelimen käyttö, selviää Ilta-Sanomien teettämästä tutkimuksesta.Tutkimuksen mukaan jo 86 prosentilla suomalaisista on jo älypuhelin, kun pari vuotta sitten älypuhelimen omistajien osuus oli 78 prosenttia. Lähes puolella mobiililaite on käytössä päivän aikana melko usein, ja kuusi prosenttia kertoi käyttävänsä älylaitteita lähes jatkuvasti. Erityisesti nuoremmissa ikäluokissa älypuhelin on käytännössä jo lähes kaikilla, ja nuorimmassa 15–24-vuotiaiden joukossa 14 prosenttia kertoi sormeilevansa älylaitteitaan lähes jatkuvasti.Toinen älypuhelinten aiheuttama huoli oli joutuminen siitä eroon: 41 prosenttia suomalaisista ilmoitti kokevansa ahdistusta, jos älypuhelin unohtuu kotiin.Toisten älypuhelinten näpläilyn lisäksi kuitenkin myös oma puhelimenkäyttö huolestuttaa monia. Noin 18 prosenttia tutkimukseen vastaajista arvioi käyttävänsä älypuhelintaan liikaa, ja noin neljäsosa on pyrkinyt itse rajoittamaan sitä tai pitänyt taukoja yhteisöpalveluista.15 prosenttia kertoi, että heitä on huomautettu liiasta älypuhelimen käytöstä. Lähes joka kymmenes vastasi aiheuttaneensa vaaratilanteen keskittyessään puhelimeensa esimerkiksi liikenteessä.Toisaalta lähes neljäsosa vastaajista kertoi älypuhelimen pelastaneen heidät pinteestä tai vaaratilanteesta. Älypuhelinta on käytetty paljon esimerkiksi avun hälyttämiseen loukkaantumisen tai sairaskohtauksen takia, paikantamiseen ja reitin löytämiseen sekä erilaisten muiden tietojen hakuun.Suosituin käyttöaika ja -paikka oli tutkimuksen mukaan illalla kotisohvalla. Tämän lisäksi uutiset ja säätiedot halutaan tarkistaa heti aamulla herättyä.Tutkimuksen toteutti Ilta-Sanomien tilauksesta tutkimusyhtiö Kantar TNS ja siihen vastasi toukokuussa 1216 kuluttajaa.