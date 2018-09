Digitoday

Ensimmäistä kertaa Euroopassa: Videolla Sonyn uusi ja hämmentävä robottikoira





Yllä olevalla videolla näet Sonyn uuden Aibo-robottikoiran.Voisiko robotti korvata lemmikin? Sonyn kehittämä robottikoira saa jopa hetkeksi harkitsemaan asiaa vakavammin. Sony julkisti ensimmäisen Aibo-robottikoiran jo vuonna 1999, ja muutaman vuoden päästä lakkautti koko hankkeen muutaman vuoden päästä. Tämän vuoden tammikuussa yhtiö julkisti uuden mallin 11 vuoden tauon jälkeen, ja esittelee sitä nyt ensimmäistä kertaa Berliinissä käynnissä olevilla IFA-kulutuselektroniikkamessuilla.Oikean koiran tavoin Aibo osaa käskystä tehdä muutaman tempun, kuten leikkiä kuollutta. Tosin käskyjen on oltava japaniksi tai englanniksi. Aiboakin voi kouluttaa, ei tosin normaalin koiran tain vaan ohjelmoimalla. Videon esittelytilanteessa Aibo ei tosin osannut poimia palloa.Sisäsiisti Aibo kuitenkin jo on, eikä ruokaan kulu rahaa. Sitä ei tarvitse ulkoiluttaa varsinkaan sateella, pökäleiden keräämisestä puhumattakaan. Robottikoiralla on siis monia hyviä puolia.