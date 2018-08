Digitoday

Tässä Samsungin uutuusnyrkki: Todella järeä äänentoisto telkkariin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samsung on julkaissut uusia laitteita Berliinissä järjestettävillä IFA-kulutuselektroniikkamessuilla. Yhtiö julkisti aiemmin tänään jo muun muassa Q900R-television, joka on yhtiön ensimmäinen 8K-tarkkuuteen yltävä televisio.Tämän lisäksi Samsung esitteli kaksi uutta soundbar-kaiutinta, jotka se on kehittänyt yhdessä viime vuonna ostamansa Harman/Kardonin kanssa. Uudessa HW-N960-kaiuttimissa on 7.1.4 -kanavainen ääni, ja se tukee sekä Dolby Atmos- että DTSX-tekniikoita. Yhtiön mukaan kaiuttimet heijastavat ääntä myös katon kautta, ja synnyttävät täyden surround-vaikutelman.HW-N860 on yksinkertaistettu versio HW-N960-soundbarista, ja se tukee 5.1.2-kanavaista ääntä yhdessä pääyksikön surround-kaiuttimien kanssa. Molempien soundbarien kanssa tulee subwoofer.Yhtiö julkaisi myös uuden 49-tuumaisen version viime vuonna esittelemistään The Frame -televisioista, jonka tarkoitus on naamioida televisio taideteokseksi, kun sitä ei katsota. Televisioon voi ladata maalauksia ja valokuvia useiden taidemuseoiden kokoelmista.Samsung esittelee IFA-messuilla myös uutta Galaxy Watch -kelloaan, johon on myös Suomessa saatavissa 4g-yhteys ilman että sitä liitetään puhelimeen. Yhtiö lupaa laitteen akun kestävän yli 80 tuntia. Uusia asioita Samsungin älykelloissa ovat stressinhallintaan, unianalyysiin ja hengitysharjoituksiin tarkoitetut toiminnot.