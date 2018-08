Digitoday

Parasta kuvaa, jota rahalla saa? Katselimme, millaista jälkeä Samsungin uusi 8K-supertelkkari tekee





Samsungin 75-tuumaiset 8K-televisiot oli paketoitu mustiin kuoriin, joten niistä näkyi vain näyttö. Valmistajan aiempien mallien tapaan televisioista lähti yksi kaapeli erilliseen hallintalaitteeseen, joissa olivat liitännät ja osa tekniikasta. Myös hallintalaitteet oli piilotettu kaappeihin.Joitain huomioita Samsungin Samsung Q900R -television kuvanlaadusta ja tekniikasta voi kuitenkin tehdä jo ensikatselun perusteella. Esittelytilanteessa näytetyt videot tulivat muistilaitteelta usb-liitännän kautta.Samsung pyrki esittelemään erityisesti uutta tekoälyn avulla kehitettyä kuvanparannustekniikkaansa, eikä esittelytilaisuudessa näyttänyt juuri lainkaan alun perin 8K-laadulla kuvattua videota. Perusteluna oli, ettei kuluttajilla käytännössä juuri ole mahdollisuutta vielä nähdä 8K-videota ainakaan kaupallisessa levityksessä.Miksi sitten julkaista lainkaan 8K-televisiota? Koska yleensä laitteet on tuotava ensin, ennen kuin sisällöntuottajat, esimerkiksi elokuvayhtiöt ja suoratoistopalvelut alkavat tarjota parempaa kuvanlaatua tarjoavia elokuvia.Samsungin mukaan kuvaparannus toimii siten, että tekoälylle näytetään samoja videoita sekä 8K-laadulla sekä siitä heikennetyillä kuvanlaaduilla. Tämän perusteella tekoäly vertaili ja oppi kuvanlaatujen väliset erot, ja kuinka muuntaa heikompilaatuiset videot 8K-tasoisiksi.Itse televisiot eivät kuitenkaan opi, vaan niissä skaalauksen hoitavat tekoälykoulutuksen tuloksena kehitetyt algoritmit sekä uusi 8K-kuvanparannusprosessori.Temppu ei ole helppo, sillä 8K-kuvassa on neljä kertaa niin paljon pikseleitä kuin 4K-kuvassa. Ero tavalliseen full hd -kuvaan on jo 16-kertainen. Yleensä skaalauksen huomaa esimerkiksi epätarkkuutena tai sumuisuutena tai varsinkin kaartuvien viivojen pikselöitymisenä. Suoran tai kaartuvan linjan sijasta viiva näyttää koostuvan pienistä ruuduista.Samsungin järjestämässä esittelyssä tekniikka tuntui toimivan varsin hyvin varsinkin muutettaessa 4K-kuvaa 8K-kuvaksi. 8K-laatuun skaalattu luontovideo näytti erittäin tarkalta ja kirkkaalta. Heinikon jokainen ruohonkorsi ja kiviseinän rosoinen pinta näyttivät tarkalta verrattuna ilman tekoälyä suuremmalle näytölle skaalattuun kuvaan.Tosin esittelytilanteessa 8K-kuvaa näyttävä televisio oli asetettu hieman kirkkaammalle kuin vertailulaite, mikä sekin vaikutti vaikutelmaan kirkkaudesta. Tulos ei ollut aivan yhtä selvä esimerkiksi kaupunkikuvassa, jossa näkyi muun muassa tiiliseinää, sillä tekniikka tuntui silottelevan alkuperäisessä 4K-kuvassa näkyvän seinän pientä tiilikuviota.Esimerkkien joukossa oli myös 2K-laadulla otettu valokuva kuohuvasta oluttuopista. Tuopin logon kuvio näytti skaalautuvan hienosti ilman pikselöitymistä. Oluen vaahto näytti ehkä hieman puuromaiselta alkuperäiseen verrattuna.Esittelyssä nähtiin myös lyhyt vertailu pieneen ammattitason oled-näyttöön, joita esimerkiksi elokuvayhtiöissä käytetään värinmäärittelyssä. Silmämääräisesti Samsungin uutuus näytti pärjäävän hyvin 8K-valokuvia ja lyhyitä videoita katsoessa.