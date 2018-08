Digitoday

Samsung ja LG veivät kisan uudelle tasolle – 8K-telkkarit kauppoihin syksyllä

Uusi tekniikka skaalaa tv-kuvan 8K-tasolle

Elektroniikkavalmistajat LG ja Samsung ovat molemmat julkaisseet uudet 8K-televisiot. Samsungin perusteluna ovat trendit. Markkinatutkimusten mukaan kuluttajat haluavat yhä suurempia tv-näyttöjä, joten pikseleitäkin tarvitaan lisää, jotta kuvan tarkkuus ei heikkene.8K-televisioden tarkkuus on 7680 x 4320, eli niissä on neljä kertaa enemmän pikseleitä kuin 4K-televisioissa ja 16 kertaa enemmän kuin full hd -televisioissa.Vaikka 8K-televisioita ei vielä kaupoissa juuri ole, markkinatutkimuksissa on arvioitu vuonna 2022 myytävän jo yli viisi miljoonaa 8K-televisiota.LG:n televisio on markkinoiden ensimmäinen oled-tekniikkaa käyttävä 8K-televisio, ja sillä on kokoa 88 tuumaa. LG ei ole toistaiseksi kertonut laitteen hintaa tai sen myynnin alkamisen ajankohtaa. Yhtiö esittelee televisiota osastollaan perjantaina Berliinissä käynnistyvillä IFA-kulutuselektroniikkamessuilla.Samsung käyttää ensimmäisessä 8K-televisioissaan lcd-pohjaista qled-tekniikkaansa, johon se on luottanut jo aiemmissa 4K-televisioissaan. Samsung Q900R QLED 8K -televisiossa on käytössä muun muassa Samsungin Direct Full Array Elite -tekniikka, joka parantaa kontrastia ja ohjaa tv-näytön tarvitsemaa taustavalaistusta.Televisiossa on myös HDR10+ -standardia hyödyntävä Q HDR 8K -tekniikka. Samsungin mukaan televisio yltää 100 prosentin värivolyymiin, joten värisävyjen luvataan toistuvan entistä puhtaammin ja tarkemmin.Täysin uutta on Samsungin kehittämä Quantum Processor 8K-kuvanparannusprosessori.Samsung on pyrkinyt ratkaisemaan prosessorilla 8K-televisioiden sisältöongelman: sitä ei juuri ole. Niinpä yhtiö kertomansa mukaan kehitti uuden tekoälyä hyödyntävän tekniikan, jolla jopa perinteisen television sd-laatuisen kuvan voi skaalata ylös 8K-kuvanlaatuiseksi. 8K AI Upscaling -skaalaustekniikalla voi Samsungin mukaan parantaa myös suoratoistopalveluiden, digiboksien ja eri toistolaitteiden kuvanlaatua.Tv osaa tunnistaa useita siihen kytkettyjä äänentoistolaitteita, ja niitä voi hallita television kaukosäätimellä.Samsungin mukaan tekniikka pystyy tuottamaan peräti 4000 nitin huippukirkkauden, jota käytetään masterointitasona useissa elokuvastudioissa.Samsungin uusi Q900R QLED 8K tulee myyntiin 65-, 75- sekä 85-tuumaisena lokakuun alussa Yhdysvalloissa ja joillakin Euroopan markkinoilla. Hintaa ei ole vielä kerrottu, sillä Samsungin edustajan mukaan markkinakohtaiset hinnat päätetään lähiviikkojen aikana.