Suomalaisnuoria pelotellaan itsemurhaan johtavalla nettipelillä – ”Nykypäivän kummitustarina”

Eräänlainen nykypäivän kummitustarina.

https://www.is.fi/digitoday/art-2000005137494.html