Asus, Philips, Pioneer ja Denon ovat pitäneet hintoja ylhäällä kartellilla – EU määräsi yli sadan miljoonan euron sakot

Asus, Philips, Pioneer ja Denon ovat pitäneet hintoja ylhäällä kartellilla – EU määräsi yli sadan miljoonan eu

Euroopan unionin (EU) komissio on määrännyt neljälle kodinelektroniikkayhtiölle yhteensä 111 miljoonan euron sakot kilpailurikkomukista.Asus, Philips, Pioneer ja Denon & Marantz ovat kukin pakottaneet verkkojälleenmyyjänsä kiinteisiin hintoihin tai vähimmäishintoihin, mikä on EU:n kilpailusäädösten vastaista, komissio sanoo tiedotteessaan.– Näiden neljän yhtiön toimien vuoksi miljoonat eurooppalaiskuluttajat ovat joutuneet maksamaan korkeampia hintoja keittiökoneista, hiustenkuivaajista, kannettavista tietokoneista, kuulokkeista ja monista muista tuotteista. Tämä on EU:n kartellisäädösten mukaan laitonta, komissio sanoo.Jokainen neljästä yhtiöstä sai kuitenkin lievennystä sakkoonsa, koska ne toimivat yhteistyössä komission kanssa.Asusin maksettavaksi jäi 40 prosentin alennuksen jälkeen 63,5 miljoonaa euroa. Philipsin alennus oli 40 prosenttia ja sakko 29,8 miljoonaa euroa. Pioneerin sakko puolittui 10,2 miljoonaan euroon samoin kuin Denonin, jonka maksettavaksi jäi 7,7 miljoonaa euroa.