Käynnistyykö tietokoneesi itsekseen ilman syytä? Näin selvität, mistä on kyse





Avaa komentokehotte painamalla Windowsin alapalkin suurennuslasia ja kirjoittamalla hakupalkkiin cmd.exe. Älä klikkaa hakutulosta hiirellä, vaan avaa komentokehote näppäinyhdistelmällä Ctrl + Shift + Enter. Näin varmistat, että kehote avautuu järjestelmänvalvojan oikeuksin.

Ruutuun avautuu käyttöliittymä, joka on tuttu tietokoneiden muinaishistoriasta ja dos-käyttöjärjestelmästä. Älä anna sen pelottaa, vaan kirjoita näkymään powercfg /energy. Paina sitten Enter-näppäintä. Nyt tietokone luo virrankäyttöraporttia. Tähän kuluu noin minuutti, joten älä tee mitään ennen kuin tietokone kertoo raportin olevan valmis.

Komentokehote voi sanoa sinulle heti raportin valmistuttua, että löytyi niin ja niin paljon virheitä ja varoituksia. Älä pelästy sitä. Se ei välttämättä tarkoita, että tietokoneessasi olisi mitään vakavaa vikaa. Avaa luotu raportti kirjoittamalla komentokehotteeseen energy-report.html ja painamalla Enter, niin näet, mitä on virheiden ja varoitusten taustalla.

Raportti aukeaa nettiselaimessa. Kiinnitä huomiota punaisella näkyviin virheisiin, mutta älä edelleenkään pelästy niitä. Kiinnitä huomio kohtiin, joissa lukee "laite tai ohjain on tehnyt pyynnön estää järjestelmää siirtymästä lepotilaan automaattisesti".





