Voiko puhelimen valinnalla ennustaa rikastumisen? Kyllä voi – ainakin USA:ssa

IPhonen omistaminen on vahva merkki rikkaudesta, kertoo Yhdysvalloissa tehty tutkimus.

