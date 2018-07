Digitoday

”Yöksi puhelinta ei omaan huoneeseen”, ”vain sadesäällä” – näin suomalaiset rajoittavat lastensa pelaamista

Yhdessä pelaaminen harvinaista

Peliyhtiö Veikkaus on julkaissut selvityksen suomalaisten aikuisten suhtautumisesta alaikäisten lastensa digipelaamiseen, eli mobiililaitteilla, tietokoneilla ja pelikonsoleilla tehtävään pelaamiseen.Vanhemmat suhtautuvat lastensa pelaamiseen pääsääntöisesti myönteisesti. Kaikkein suopeimpia olivat 35–49-vuotiaat vanhemmat.Kaksi kolmasosaa vanhemmista asettaa rajoituksia lastensa pelaamiselle, naiset miehiä ahkerammin. Käytetyimmät rajoittamisen tavat olivat päivittäiset aikarajat, pelipäivät sekä pelien ikärajoista kiinni pitäminen. Vanhemmilla oli käytössään muun muassa seuraavanlaisia rajoituskeinoja:– Yöksi puhelinta ei saa ottaa omaan huoneeseen.– Ikärajat otetaan tarkasti huomioon, ja ruutuaika on rajoitettu tuntiin päivässä.– Aikarajat ja illalla seitsemän jälkeen mobiililaitteet pois.– Iltaisin peliaika loppuu klo 21. Lapsi saa pelata tunnin jaksoissa, jonka jälkeen pidettävä vähintään vartin tauko. Läksyt ja kotityöt oltava tehtyinä, ennen kuin saa pelata.– Lapsen puhelimesta on Googlen Play-kauppa lukittu, ei pääse latailemaan pelejä ilman vanhempaa. Tabletissa on kuviolukitus, joten sillä ei voi pelata ilman aikuisen lupaa.– Meillä on peliaika 1h/päivä. Lisää voi tienata ulkoilemalla.– Maks. 2 h / päivä. Mökillä iltaisin ja viikonloppuisin hyvällä ilmalla ei olla sisällä pelaamassa.– Aikarajoituksilla. Lapsilla omat käyttäjätilit, jossa rajoitettu pääsy vuorokausikohtaisesti.– Rajoittamalla nettiaikaa reitittimen säädöillä. Käyttämällä puhelinliittymän dataestoja, jos pelaaminen yms. lähtee käsistä.– Päivittäinen ruutuaika. Tosin jos lapsi on valmiiksi pahalla tuulella, ei sinä päivänä tarvitse pelata.– Saa pelata vain sadesäällä ja silloin, kun vanhemmilla on muuta puuhaa, lapsi on sairaana tai muuten kaipaa tekemistä paikoillaan. Tai palkinnoksi esim. siivoamisesta. Aika sovitaan tarkasti etukäteen, ja siitä ei lipsuta.– Kieltämällä. Typerä kysymys.– Uhkailua.Vanhemmat pelaavat yhdessä lastensa kanssa yllättävän vähän. Päivittäin tätä tekee vain yksi prosentti vastaajista ja viikoittain viisi prosenttia. Neljäsosa ei tee sitä lainkaan.Lasten pelaamisesta ei juuri keskustella yhdessä. Kuusi kymmenestä tekee sitä hyvin harvoin tai ei lainkaan. Kolmannes kokee tekevänsä sitä melko usein.Kysymys pelikasvatuksen vaikeudesta jakoi vastaajajoukon melko tasan kahtia. Hieman yli puolet vastaajista ei kokenut pelaamiseen liittyvän kasvatuksen olevan vaikeaa.Yli puolet vanhemmista koki tuntevansa lapsen pelaamat pelit. Suurimmat huolenaiheet pelaamisessa olivat koukkuun jääminen, ajankäyttö sekä pelien väkivalta. Hyvin suuri osa vanhemmista ei tuntenut huolta lastensa pelaamisesta lainkaan.Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy verkkokyselynä toukokuussa. Vastaajia oli 522.