”Ihminen on helposti sadoissa rekistereissä” – tiedätkö, kenellä kaikilla on tietoa sinusta?

Väestötietojärjestelmä

Verohallinnon eri rekisterit

Opetuspuolen rekisterit, kuten oppilasrekisterit

Vaaleihin liittyvät äänioikeutettujen rekisterit

Asumiseen liittyvät rekisterit maistraateissa

Terveydenhuollon rekisterit, kuten potilasrekisterit

Kansaneläkelaitos Kelan eri rekisterit esimerkiksi lapsilisiä tai työttömyyskorvauksia varten

Poliisin eri rekisterit, kuten passirekisteri.

Luukulta toiselle

6 tärkeää paikkaa omien tietojen tarkasteluun:

https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/Etusivu.aspx

https://www.kanta.fi/omakanta

https://tunnistaminen.suomi.fi/sivut/discovery-page/?entityId=https%3A%2F%2Fasiointi.trafi.fi%2Fsp&timeout=295&tid=nrt3gpk9767unrmj1uihqc008l&pid=ca221513a1f2733fcae5d00d1411a118b3daecf6247e6816f0f4c5de7e84c6c2&tag=1807060748131e&authMethdReq=fLoA3;fLoA2

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

https://tunnistaminen.suomi.fi/sivut/discovery-page/?entityId=https%3A%2F%2Fasiointi.kela.fi%2Fvetuma-saml-web%2FResponseServlet&timeout=295&tid=sc8dnujer0g3243r8ic37bs0pl&pid=e24359d0c1625b153d57fd12e0fc2b4f6dd1c9a3f0e8b8437e812f3f22f84dbc&tag=18070508162998&authMethdReq=fLoA3;fLoA2

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/