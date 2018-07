Digitoday

Etkö saa Windowsista selvää tai tökkiikö hiiren käyttö? Kurkista tänne

Windows 10 sisältää useita aputoimintoja, kun teksti on liian pientä, hiirtä on vaikea kohdistaa tai väreistä on hankala saada selkoa.

Jopa silmää seurataan

Windows 10:n asetuksista löytyy joukko aputoimintoja, joista on hyötyä niin hetkittäin kuin pysyvämminkin käyttäjästä riippuen. Löydät kaikki avut painamalla Windowsin alapalkin vasenta nurkkaa ja valitsemalla hammasratas > Aputoiminnot.Aputoimintojen-kohdasta voit muun muassa säätää, miten paljon päänäytöllä esitettävää sisältöä zoomataan. Vaihtoehdot ovat 125, 150 ja 175 prosenttia.-kohdassa voit viedä zoomauksen vielä pidemmälle kuin koko näyttöä lähennettäessä – aina 1600 prosenttiin saakka. Oletuksena suurennuslasi lähentää koko näyttöä, mutta voit valita sen suurentavan esimerkiksi vain hiiren osoittimen ympärillä olevan näkymän. Aktivoi suurennuslasi painamalla yhtä aikaa pohjaan Windows-näppäin ja +. Kytke se pois painamalla Windows-näppäin ja Esc.Aputoimintojen osiohelpottaa kirjoittamista ja hiiren käyttöä. Kohdistin tarkoittaa esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmassa näkyvää pystyviivaa, joka merkitsee parhaillaan aktiivista kohtaa.Huomaa, että kohdistimen paksuuden muuttaminen koskettaa vain Microsoftin omia ohjelmia. Asetuksella ei ole vaikutusta esimerkiksi Google Docs -asiakirjaa muokatessa.Hiiren osoittimesta pääset vaihtamaan sen kokoa ja väriä valkoisesta mustaksi tai mustaksi läpinäkyvyyden kera.-osio auttaa etenkin värisokeita suodattamalla värit heille sopiviksi. Suodattimista on apua muillekin, jos näkymiin haluaa kontrastia vaikkapa vaihtamalla värit käänteisiksi. Kontrastin muuttamiseen on myös oma osionsa. Siellä voit todellakin ottaa käyttöön suuren kontrastin tai vaikka vaihtaa tekstinkäsittelyyn liittyviä värejä.puolestaan puhuu ääneen ruudulla näkyviä elementtejä ja esimerkiksi tekstiä sitä kirjoitettaessa. Lukijaan tottuminen vaatii vähän aikaa, ja aluksi sen käytös vaikuttaa sekavalta. Mutta kaikella on logiikkansa.jaovat kuulovammaisille tarkoitettuja apureita. Voit muuttaa äänenvoimakkuutta koko laitteessa tai sovelluskohtaisesti tai vaihtaa stereoäänet monoon. Windowsin ääni-ilmoituksista voi saada myös visuaaliset merkit.Apurit eivät lopu tähän. Voit esimerkiksiWindowsille kirjoittamisen sijaan, joskaan suomea ei tueta. Lisäksi puheentunnistus herättää kysymyksiä tietosuojasta.Fyysisensijaan voit käyttää näytöllä esitettävää virtuaalista näppäimistöä.voit puolestaan käyttää fyysisen näppäimistön numeronäppäimillä. Voit jopa käyttää, jos sinulla sattuu olemaan tuettu silmänseurantalaite. Toiminto on kokeellinen.