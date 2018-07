Digitoday

Älypuhelimen käyttö ja riippuvaisuus puhelimesta yleistyvät myös iäkkäämmillä

Lapsenlapset opettavat mummoja ja vaareja

Älypuhelimen käyttö kasvaa nopeasti Suomessa, kertoo Elisan Näin Suomi kommunikoi -tutkimus.Vanhemmatkin ikäluokat ovat siirtyneet käyttämään älypuhelinta. Tilastokeskuksen mukaan vuosittainen kasvuvauhti on noin 100 000 yli 50-vuotiasta Suomessa.Kun vanhemmat ovat siirtyneet käyttämään älylaitteita, myös kokemus riippuvuudesta on lisääntynyt. Nyt myös muut kuin teinit kokevat olevansa riippuvaisia älypuhelimesta, mikä on muutos neljän vuoden takaiseen. Nykyään useampi kuin joka kolmas alle 50-vuotias nainen ja alle 40-vuotias mies kokee olevansa riippuvainen älylaitteesta.Tunne riippuvuudesta näyttää olevan voimakkaimmin yhteydessä sosiaalisen median käyttöön.Toisaalta etenkin monelle ikäihmiselle älypuhelimesta on tullut tärkeä keino viestiä omien perheenjäsenten kanssa.Yli 65-vuotiaista kyselyyn vastanneista joka kolmas chattailee Whatsappissa lastenlastensa kanssa. Lapset ja lapsenlapset näyttävät lisäävän pikaviestien käyttöä erityisesti naisilla.Kouluikäisten lasten äidit käyttävät myös Instagramia huomattavasti useammin kuin muut yli 30-vuotiaat.Tutkimukseen vastasi nettipaneelissa 1 400 älypuhelimen käyttäjää. Sen toteutti Prior Konsultointi toukokuussa, ja virhemarginaali on 2,6 prosenttia. Tutkimus tehtiin nyt viidennen kerran.