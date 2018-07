Digitoday

Onko tiedosto hukassa tietokoneellasi? Näin löydät sen varmasti

Olemme kertoneet, miten Windows 10:n perushakua voi käyttää ohjelmien ja tiedostojen löytämiseen. Yhden klikkauksen päässä on kuitenkin toinen, kattavampi tapa hakea tietoa koneesi syövereistä.Avaa Resurssienhallinta painamalla Windowsin alapalkin keltaista kansion kuvaa. Avautuvan ikkunan oikeassa reunassa ylhäällä on hakupalkki, josta käsin voit kaivaa tietoja monella eri tavalla.Ennen hakua on tärkeintä huolehtia, että olet oikeassa kansiossa. Jos esimerkiksi olet avannut ladattujen tiedostojen kansion, haku kohdistuu vain kyseisessä kansiossa oleviin tiedostoihin. Jos puolestaan suoritat haun polussa Tämä tietokone > C-asema, haku käy läpi koko C-aseman. Se voi viedä turhaa aikaa, jos tiedät tarkemmin, mistä tiedostoa kannattaa etsiä.Kun kirjoitat hakutermiä hakupalkkiin, Windows alkaa etsiä tietoja välittömästi. Mitä pidemmälle kirjoitat tiedoston nimeä, sitä tarkemmin haku osaa rajata etsintää.Hakua käytettäessä sen päälle ilmestyy joukko hakua auttavia työkaluja. Voit esimerkiksi hakea tiedostoa sen tyypin, koon tai muokkauspäivämäärän mukaan. Täällä näet myös edelliset hakusi.Lisäasetusten alta voit muun muassa huolehtia, että hakuihin sisällytetään aina myös tiedostojen sisällä olevat tiedot. Tämä tarkoittaa, että haussa käytettyä avainsanaa etsitään myös esimerkiksi Word-asiakirjojen tekstisisällöstä, vaikka asiakirjoja ei olisi indeksoitu hakua varten.Indeksoituja sijainteja voi määrittää lisäasetusten alta. Sellaisista kansioista on tavallista nopeampi hakea tietoa.