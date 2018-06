Digitoday

95 ihmistä kiinni – poliisit iskivät 20000 nettipetosta tehneisiin liigoihin

Europol on ottanut kiinni yhteensä 95 verkkopetoksista epäiltyä suuressa yhteiseurooppalaisessa operaatiossa. Operaatio tapahtui kesäkuun 4. ja 15. päivän välillä ja siihen osallistui viranomaisia 28 maasta, myös Suomesta.Epäiltyjen uskotaan olevan noin 20 000 petoksella toteutetun luottokorttioston takana. Näiden arvo on yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Operaation kohteena oli etenkin verkossa tapahtuva järjestäytynyt petostoiminta.Operaation yhteydessä toteutettiin noin 200 kotietsintää ympäri Eurooppaa, ja niissä takavarikoitiin laitteistoja, korttitietoja, rahaa sekä huumeita.Europolin mukaan lisää pidätyksiä on tulossa lähiviikkojen aikana. Euroopassa on määrä aloittaa myös laaja nettipetoksiin liittyvä #BuySafePaySafe-valistuskampanja. Tyypillisesti luottokorttitiedot päätyvät nettirikollisille tietojenkalastelun kautta, ja niitä myydään pimeästi verkkofoorumeilla.Noin 80 prosenttia maksukorttipetoksista tehdään nykyään verkossa. Tyypillistä on, että EU:ssa petosmielessä käytetty luottokortti on peräisin jostain muusta maanosasta. Viime vuonna suomalaiset ilmoittivat poliisille kaikkiaan 12 000 petosta.