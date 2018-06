Digitoday

Keskity! Näin työskentelet rauhassa Windows 10 -tietokoneella





Windows 10:een juuri jaeltu April 2018 Update -päivityspaketti tuo mukanaan monia uudistuksia. Näistä yksi on Windowsin asetuksiin pesiytyvä Keskittymisavustaja.Keskittymisavustaja antaa valita, mistä kaikista asioista näet ja kuulet ilmoituksia. Oletuksena se ei ole päällä, eli vastaanotat kaikki sovellusten ja yhteyshenkilöiden ilmoitukset.Avustaja löytyy painamalla Windowsin aloitusnappia ruudun vasemmasta alakulmasta ja painamalla hammasratas > Järjestelmä > Keskittymisavustaja.Avustaja tarjoaa kaksi valintaa ilmoitusten rajoittamiseen. Vain tärkeiksi priorisoidut asiat -valinta esittää vain valitsemasi prioriteettiluettelon ilmoitukset. Asetuksessa on linkki tämän luettelon muokkaamiseen. Siellä voit päättää muun muassa puheluiden, muistutusten ja sovellusten antamista ilmoituksista.Tiukempi valinta on nimeltään Vain hälytykset. Tässä tapauksessa Windows 10 näyttää vain hälytykset, eli ne muistutukset, jotka olet asettanut Windowsin Hälytykset ja kello -toiminnossa.Voit myös automatisoida avustajan toimintaa. Voit asettaa vuorokaudessa aikavälin, jolloin saat eteesi vain tärkeiksi priorisoidut asiat. Jos puolestaan monistat näytön, avustaja esittää oletuksena vain hälytykset. Kun avustaja tunnistaa sinun pelaavan jotakin peliä, sinulle näytetään oletuksena vain tärkeiksi priorisoidut asiat.Keskittymisavustajan käytön myötä missaamasi ilmoitukset menevät suoraan Toimintokeskukseen, jossa voit katsella niitä myöhemmin. Toimintokeskus löytyy Windowsin alapalkin oikeasta reunasta puhekuplaa muistuttavan kuvakkeen takaa.Jos klikkaat kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, pääset nopeasti käsiksi myös Keskittymisavustajaan ja voit rajoittaa ilmoituksia menemättä Windowsin asetuksiin. Et kuitenkaan yhtä kattavasti.