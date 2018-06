Digitoday

Älä anna tietokoneesi vaarantua – näin ratkaiset Windows 10:n ”päivitysjumin”

Tietokoneeseen saattaa syntyä ”päivitysjumi”, joka estää korjaus- ja ominaisuuspäivityksiä asentumasta. Asian ratkaisuun on olemassa ohjelmatyökalu.

