12-vuotiaan pojan kännykkäpeleistä 1­600 euron lasku – lomapaikan valinta ei onnistunut luottorajan täytyttyä

Keski-Suomessa asuvan 43-vuotiaan miehen 12-vuotias poika tilasi Google Playsta pelejä 1 600 euron arvosta. Google Play on Googlen omistama sovelluskauppa, jonka kautta ladataan ja ostetaan pelejä ja muita ohjelmia mobiililaitteille.– 12-vuotias poikani pyysi minua ostamaan pelejä. Ostinkin niitä hänelle viime vuoden syksyllä luottokortilla Google Playsta, hän kertoo.Mies uskoi, että kyse on kertaostoksista.– Ongelmia alkoi tulla, kun olimme menossa lomamatkalle Ruotsiin. Huomasin, että lomapaikan valinta ei onnistunut, kun sain tiedon, että luottorajani on täynnä, hän sanoo.– Aloin selvittää pankin avulla, mistä on kyse. Pankissa selvisi, että Visa Creditillä peleihin oli mennyt aluksi syksyllä vain noin 60 euroa, mutta myöhemmin tämän vuoden keväällä jo 800 euroa. Suoraveloituksista tullut lasku oli sitten lopulta 1 600 euroa. Sain pankista apua ja he kertoivat, että kannattaa ottaa yhteys suoraan Google Playhin. Sainkin sieltä asiallista ja kohteliasta palvelua puhelimitse suomeksi.Miehelle luvattiin heti korvaukseksi 1 404 euroa. Korvauspäätös syntyi puhelimessa saman tien 10 minuutin puhelun aikana.– Luottoyhtiöstä saamani tiedon mukaan hyvitykset on aloitettu 6.6. ja asian selvitys alkoi 5.6. iltapäivällä, hän kertoo.Mies pohtii, kannattaisiko Googlen muuttaa käytäntöjään siten, että vähemmän tietokonepeleistä tietävät vanhemmat ymmärtäisivät, miten laskutus toimii.Nykyisellään luottokortin tietojen syöttäminen sovelluskauppaan kytkee sen automaattisesti käyttäjän henkilökohtaiseen tiliin. Jos peli tai ohjelma perustuu jatkuvaan veloitusmalliin kertaostoksen sijaan, maksu jää juoksemaan luottokortille.– Ongelmaa ei helposti huomata. Ilmeisesti jokainen tilaus vaati kyllä hyväksynnän ja siitä tulee ilmoitus sähköpostiin, joka oli tässä tapauksessa 12-vuotiaan poikani tili. Hankintojen ei pitäisi olla alaikäisen lapsen harkinnassa, hän pohtii.Hänen mukaansa lapsen ei voi aina olettaa ymmärtävän, että tilauksissa on kyse oikeasta rahasta.Perusongelmiin asiassa kuuluvat miehen mukaan muutamat asiat.– Kortin omistaja ei saa tietoa ostoksista reaaliajassa, joten laskun kertyminen on hyvin nopeaa, hän kertoo.Tilaajana ostoissa toimii lapsi. Jos ostot olisivat olleet pienempiä, koko asia ei todennäköisesti olisi edes tullut ilmi, hän sanoo.IS pyysi useaan otteeseen kommenttia Googlelta asiasta, mutta yhtiö ei kommentoinut asiaa.