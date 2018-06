Digitoday

Nyt on erikoinen kannettava tietokone – näytön paikka yllättää





Taiwanilainen laitevalmistaja Asus on julkaissut kannettavan tietokonemalliston, jossa on hyvin poikkeuksellinen tekninen ratkaisu.Uusissa ZenBook Pro 15- ja ZenBook Pro 14 -tietokoneissa hiiren virkaa toimittavasta kosketuslevystä on tehty kosketusnäyttö. ScreenPadiksi kutsuttu pikkunäyttö näyttää samanaikaisesti tietoja ja mahdollistaa toimintojen tekemisen ohjelmissa sormiohjauksella.Sovelluksilta vaaditaan erillinen tuki, jotta ne osaavat näyttää käyttäjää avustavaa sisältöä pikkunäytöllä. Tällä hetkellä tällaisia ohjelmia ovat Microsoft Word, Excel, PowerPoint sekä YouTube. Asus työstää myös sovellusta, joka mahdollistaa puhelimen hallinnan ScreenPadilla.Koska toinen näyttö vaatii tuen sovellusten kehittäjiltä, sen todellinen hyöty selviää vasta tulevaisuudessa. Mikäli muut valmistajat ottavat käyttöön vastaavan tekniikan, saattavat sovelluskehittäjätkin kiinnostua siitä laajemmin.Asus esitteli myös toisen näyttöteknisen keksinnön, jossa tosin kyse ei ole vielä valmiista tietokoneesta. Työnimellä Project Precog kulkeva kehitysprojekti on kahteen näyttöön perustuva tietokone, jossa toinen näyttö korvaa näppäimistön.Laitteen ajatus on se, että toinen näyttö voi toimia joko näyttö- tai syöttölaitteena. Koska tietokone on suunniteltu erityisesti tekoälysovellusten käyttöön, tarvetta perinteiselle näppäimistölle ei edes välttämättä ole. Julkaisuaikaa kaupallisille tuotteille ei ole vielä kerrottu.Tietokoneiden lisäksi Asus julkaisi Computex-messuilla näyttöjä, reitittimiä, terveystekniikkaa, pelitarvikkeita pelikäyttöön tarkoitetun puhelimen, jonka voi kytkeä tietokoneeseen lisänäytöksi. Muista julkaisuista ehkä erikoisin on 32:9-kuvasuhteen VG49V-näyttö, jonka koko on on 49 tuumaa.