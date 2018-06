Digitoday

Diplomi-insinööri Jussi osti 300 eurolla 48 tuuman television – kaupasta tulikin kahden kuukauden absurdi show





Käytettynä ostetun television kiinnittäminen seinätelineeseen johti lähes kahden kuukauden kiistelyyn television valmistajan, elektroniikkakaupan sekä kuluttajaneuvojan kanssa.– Siinä vaiheessa tuli vähän epäuskoinen olo, kun kaupalta tuli ilmoitus, etteivät he enää anna televisiota huollosta minulle takaisin, muistelee 29-vuotias diplomi-insinööri Jussi.Jussin pitkäksi venynyt kiinnitysurakka alkoi maaliskuun lopussa, kun hän osti kolme vuotta vanhan television Yhdysvaltoihin muuttavalta kaveriltaan. Tämän jälkeen hän hankki laitteelle myös televisioon sopivan seinätelineen, jossa oli vesa-standardin mukainen kiinnitys.Ikävä kyllä Jussi huomasi televisiosta valmistusvirheen. Yksi neljästä kiinnikkeelle tarkoitetusta ruuvinreiästä oli puoleksi ummessa, eikä siihen saanut ruuvia.Kaupan myöntämä takuuaika oli jo mennyt umpeen, joten Jussi otti yhteyttä ensin televisiovalmistajaan. Muutaman päivän päästä valmistaja vastasi: heidän mukaansa vastuu ruuvinreiästä ei kuulunut heille, sillä he eivät olleet tuoneet televisiota maahan.Tässä vaiheessa television ostosta oli kulunut puolitoista viikkoa.Seuraavaksi Jussi otti yhteyttä television maahantuojaan eli television alun perin myyneeseen elektroniikkakauppaan. Myös liike kiisti vastuunsa valmistusvirheestä, varsinkin kun reklamaatio oli tehty vuosia tuotteen alkuperäisen oston jälkeen.Tämän jälkeen Jussi kysyi neuvoa kuluttajaneuvojalta, jonka mukaan kuluttajan ei voi olettaa tutkivan television takana olevia reikiä taskulampulla ennen, kuin haluaa kiinnittää sen seinään. Reilun viikon jälkeen kaupasta ilmoitettiin, että laitteen voi tuoda huoltoon tarkistettavaksi päätöstä varten.Muutaman päivän kuluttua elektroniikkakaupasta tuli ilmoitus, jonka mukaan tuotetta ei saada enää huollettua, koska se ei ole enää liikkeen valikoimassa.– Televisio ei ikävä kyllä palaudu huoltoliikkeeltä takaisin, liikkeen viestissä kerrottiin.Sen sijaan elektroniikkakauppa ilmoitti maksavansa laitteesta reilun parin sadan euron korvauksen - television edelliselle omistajalle Yhdysvaltoihin. Liikkeen mukaan korvaussummaa ei voitu maksaa suoraan Jussin tilille, vaikka tämä olikin television nykyinen omistaja.Oli kulunut tasan kuukausi siitä, kun Jussi oli ostanut television. Televisio oli ruuvinreikää lukuun ottamatta edelleen täysin toimiva, joten kaupan ratkaisu yllätti Jussin täysin.– Missään vaiheessa kukaan ei sanonut, että tuote voisi jäädä huoltoon enkä ole allekirjoittanut mitään asiakirjaa jossa näin mainitaan.Sähköpostiviestittelyn jälkeen liike tarjosi vaihtoehdon: Jussi voisi noutaa televisionsa takaisin, jos maksaisi takaisin korvaussumman, jota hän ei ollut saanut.Jussi otti jälleen yhteyttä kuluttajaneuvontaan.– He ihmettelivät suuresti, että kuinka televisio meni hylkyyn, vaikka sen piti mennä vain tarkastukseen, ja sitä että rahat menivät väärälle henkilölle, vaikka tiesivät kuka minä olen, Jussi kertoo.Kuluttajaneuvonta otti suoraan yhteyttä elektroniikkakauppaan, joka tämän jälkeen ilmoitti, että television voi noutaa ilman korvausta.Kaikki ei silti vieläkään ollut selvää.– Kun menin hakemaan telkkaria, niin huollossa sanottiin että televisiota ei palauteta koska siitä on annettu jo hyvitys, Jussi kertoo.– Sanoin, että tästä on kyllä jo sovittu että televisio annetaan takaisin. Sitten huoltohenkilö sanoi, ettei se edes ole heillä.Lopulta huoltaja meni takahuoneeseen ja Jussi sai televisionsa.Nyt televisio on jo seinätelineessä Jussin seinässä – kolmella ruuvilla. Lisäksi Jussi sai kaveriltaan myös kaupan maksaman hyvitysmaksun.– Olin ilmoittanut hänelle, että rahaa pitäisi olla tulossa, mutta en ihan heti saanut yhteyttä häneen. Hän maksoi ne sitten minulle, Jussi kertoo.Hyvitys oli ostohintaan nähden tuntuva, sillä Jussi maksoi 48-tuumaisesta televisiosta sekä soundbar- ja subwoofer-kaiuttimista alun perin yhteensä 300 euroa.– En nyt sitten tiedä, pääsikö tällä tuntipalkoille kuitenkaan, kun sen takia piti soitella, viestitellä ja ajella kauppaan useampaan kertaan.