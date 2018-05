Digitoday

Nokia 1 -älypuhelin Suomessa myyntiin alle sadalla eurolla

Nokia 1 -älypuhelimen myynti alkaa Suomessa kesäkuun alussa, tiedottaa Nokia-puhelimia kehittävä HMD Global -yhtiö.Nokia 1 -älypuhelimissa on 4,5 tuuman näyttö, 5 megapikselin takakamera ja 2 megapikselin etukamera. Sisäistä muistia puhelimessa on 8 gigatavua sekä paikka enintään 128 gigatavun muistikortille. Erikoisuutena on lisäksi puhelimeen vaihdettavat Xpress-on-värikuoret, joita voi ostaa erikseen.Prosessorina on neliytiminen 1,1 GHz MT6737M-suoritin ja 1 gigatavun ram-muisti.Koska puhelimen tekniikka on hyvin perustasoa, on sen käyttöjärjestelmänä erityisesti 1 gigatavua ja sitä vähäisempää ram-muistia käyttäville laitteille suunniteltu Android Oreo 8.1:n Go Edition. Esimerkiksi useat puhelimeen valmiiksi asennetut Android-sovellukset on suunniteltu tallennustilaa ja dataa säästäviksi. Puhelimeen voi valita esimerkiksi YouTube Go -sovelluksen, jolla voi valita toistolaadun sekä ladata YouTube-videoita katsottavaksi ilman verkkoyhteyttä.Puhelimessa on lisäksi irrotettava 2150 mAh akku, joka antaa 9 tuntia puheaikaa tai 15 päivän valmiusajan. Puhelimessa on myös sisäänrakennettu fm-radio sekä kuulokeliitäntä.Nokia 1:n suositeltu vähittäismyyntihinta Suomessa on HMD Globalin mukaan 99 euroa.