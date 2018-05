Digitoday

Suomalaisten tapa katsella televisiota muuttui

Suomalaisten mediankäyttö keskittyy yhä enemmän liikkuvan kuvan ympärille, ja Facebookin suosio on lähtenyt laskuun, selviää teleoperaattori DNA:n tekemästä kyselytutkimuksesta.Liikkuvan kuvan palveluiden, etupäässä YouTuben, Instagramin ja Snapchatin, suosio on kasvanut vahvasti. Etenkin YouTube tavoittaa katsojia myös vanhemmissa ikäryhmissä.Myös televisiosuoratoistopalveluiden suosio on kasvanut. Kolmannes vastaajista katsoo Yle Areenaa, Ruutua, Katsomoa, Netflixiä, Viaplayta, HBO:ta tai C Morea aiempaa enemmän.Lähes puolet katsoo televisiota tai televisiopalveluita tunnin päivässä. Katselua tehdään rinnakkain usealla laitteella. Suosituin laite tv-ohjelmien katseluun on yhä televisioruutu, sen jälkeen tulevat tietokone ja älypuhelin.Perinteinen ”tyhmä” televisio on yhä äly-tv:tä yleisempi, sillä sellainen on 58 prosentissa suomalaiskodeista. Äly-tv:n osuus on 38 %. Tallentavien digiboksien suosio on kääntynyt laskuun (39 % suomalaiskodeista omistaa).Vastaavasti Facebookin käyttö on hieman vähentynyt, vaikka se onkin edelleen selvästi Suomen suosituin sosiaalinen media. Pikaviestimistä suosituin on WhatsApp, jota käyttää päivittäin puolet vastaajista.Kyselyn toteutti DNA:lle tutkimusyhtiö Nepa Insight Oy. Tutkimukseen vastasi ensimmäisessä vaiheessa 1018 suomalaista ja toisessa vaiheessa 509 henkeä.