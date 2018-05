Digitoday

Onko näyttösi kuva kuten pitääkin? Näin saat säädöt hetkessä kohdalleen

Uusi näyttö ei todellakaan välttämättä näytä parhaita puoliaan sen oletusasetuksilla. Kirkkautta saattaa olla liikaa, tai kontrasti voi olla pielessä. Windows 10:ssä on kuitenkin työkalu, jonka avulla säästät pian silmiäsi.Paina Windowsin alapalkin suurennuslasia, ja kirjoita avautuvaan hakupalkkiin "kali…". Sinun pitäisi jo tässä vaiheessa nähdä optio nimeltä Kalibroi näytön värit. Valitse se.Työkalu näytön värikalibrointiin on nyt käynnistynyt. Ensin se kehottaa asettamaan näytön tehdasasetuksiin näytön omista valikoista. Turvaudu näytön käyttöohjeeseen, jos et tiedä, miten se tehdään ja olet jo muuttanut asetuksia joskus. Sinun voi myös olla tarpeen siirtää näytön oma valikko sellaiseen kohtaan, että se ei peitä Windowsin työkalun Seuraava-painiketta.Noudata työkalun ohjeita gamman, kirkkauden, kontrastin ja väritasapainon säätämiseksi sekä näytön että työkalun säätimien avulla. Lopuksi voit verrata edellistä ja uutta kalibrointia toisiinsa ennen lopputuloksen hyväksymistä. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta niihin säätöihin, jotka teit näytön omissa valikoissa.Ota huomioon, että näytönohjaimen, kuten Nvidia-kortin, omat asetukset voivat vaikuttaa kalibrointiin. IS Digitodayn testissä kirkkautta ei saatu halutulle tasolle ennen Nvidia-asetusten viilaamista kohdilleen.