Onko ideasi jo keksitty? Patenttien hakuun vauhtia uudella tekniikalla

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) alkaa hyödyntää tekoälyä patenttihakemusten arvioinnissa.Tekoäly arvioi, kuinka keksinnöllinen patenttihakemus on. Tämän se tekee vertaamalla hakemusta yli 16 miljoonaan patenttijulkaisuun. Tekoäly myös luo tutkijalle ennakkolistauksen mahdollisista esteistä tai lähellä olevista patenttijulkaisuista.PRH on ryhtynyt tekoälyn saralla yhteistyöhön suomalaisen startupin Teqmine Analyticsin kanssa. Teqminen toimittama tekoälyjärjestelmä on jo nyt koekäytössä ja hanketta viedään eteenpäin vuosi kerrallaan.– Patenttihakemusten käsittely entistä laajemmin tekoälyn avulla on tulevaisuutta, ja PRH haluaa olla kansainvälisesti eturintamassa sen soveltamisessa, kertoo PRH:n asiakkuuspäällikkö Jorma Lehtonen tiedotteessa.– Yhteistyö suomalaisen tekoälystartupin kanssa antaa mahdollisuuden kehittää suomalaisten keksintö- ja tekoälyosaamista ja varmistaa, että Suomi pysyy teknologiamaana maailman huipulla.Patenttitutkijan työ on kaksiosainen. Ensin pitää löytää patenttihakemukseen liittyvän tekniikan aiempi taso ja sitten sen perusteella tehdä päätös, onko tekniikan taso niin lähellä, että patenttia ei voida myöntää.– Tällä hetkellä tekoäly auttaa pääasiassa tähän tekniikan tason etsimiseen. Tietomassathan ovat valtavia, ja siinä tekoäly on vahvimmillaan, että seulotaan isoista tietomassoista, Lehtonen sanoo STT:lle.– Tällä hetkellä ihmistutkija käy läpi satoja tai tuhansia julkaisuja ennen kuin hän tekee päätöksen. Jos tekoälyllä pystytään karsimaan tämä läpikäytävä joukko paljon pienemmäksi, se nopeuttaa ja helpottaa tutkijan työtä. Rutiini vähenee.Viime vuonna PRH:lle tehtiin reilut 1 500 patenttihakemusta. Patentteja myönnettiin noin 700.