Tiesitkö: Google näyttää myös nämä 3 asiaa

Googlen hakukoneessa on lukuisia virityksiä, jotka antavat pikaisia ja kattavia vastauksia tavallisiin kysymyksiin.Älypuhelimissa on usein säätiedot heti aloitusruudulla nähtävissä. Mutta jos olet tietokoneella, yksi tapa päivän tai vaikka koko viikon sään näkemiseen on suunnistaa Googlen hakusivulle.Voit kirjoittaa Googlen hakukenttään sää ja sen perään paikkakunnan. Eli esimerkiksi sää Lohja tai sää Lontoo. Myös moni tunnettu ja rajatumpi paikka käy, kuten sää Linnanmäki, tai sää Manhattan.Normaalin hakutuloslistan sijaan saat heti kärkeen senhetkiset säätiedot alueesta ja ennusteen tuleville päiville. Säätiedot perustuvat Weather.com-verkkopalvelun tietoihin.Google osaa tarjota NBA-, NFL-, NHL ja MLB-joukkueiden viimeisimmät ottelutulokset, kun kirjoitat hakukenttään joukkueen nimen.Toiminto menee kuitenkin tätä pidemmälle. Se toimi kokeiltaessa myös ainakin eurooppalaisilla jalkapallojoukkueilla.Jalkapallojoukkueita se tunnisti jopa Suomessa, mutta jääkiekossa tai vaikka pesäpallossa kotimaisten joukkueiden nimet eivät tuottaneet tulostietoja. Kaikki tulostiedot ovat Googlen mukaan peräisin Stats-yhtiöltä.Kirjoita pörssiyrityksen tikkeri, eli pörssikoodi Googleen. Esimerkiksi Nokialle se on NOK1V, kun taas Googlelle GOOG. Saat reaaliaikaiset tiedot osakkeen kurssikehityksestä.Joissakin tapauksissa kurssin alla on linkki yrityksen tarkempiin taloustietoihin, jotka ovat peräisin Google Financesta. Tosin satunnaisten koodien testissä näytti siltä, että useimmiten linkiksi tarjottiin ensin kilpailevan Yahoo Financen tietoja.