Windows 10:n Laskin osaa näppärän tempun – pelastaa monesta pinteestä

Miten paljon 10 celsiusta on fahrenheiteissa? Paljonko kilometri olikaan maileissa? Jaa, mikähän mahtaa olla päivän kurssi euron ja jenin välillä? Kaikkeen tähän ja moneen muuhunkin kysymykseen löytyy vastaus yllättävästä paikasta, Windows 10:n Laskin-ohjelmasta.Paina Windowsin alalaidan vasemmassa reunassa olevaa suurennuslasia, ja kirjoita hakukenttään Laskin. Avaa löytyvä sovellus. Laskimen ollessa käynnissä paina kolmea vaakaviivaa sen vasemmassa yläkulmassa. Avautuvasta valikosta valitse haluttu vaihtoehto Muunnin-kohdan alta.Sinulla on käytettävissäsi Sveitsin armeijan linkkuveitsi moneen erilaiseen muunnostarpeeseen. Nämä kaikki muuntimet Laskin tarjoaa: Valuutta, tilavuus, pituus, paino ja massa, lämpötila, energia, alue, nopeus, aika, teho, data, paine ja kulma.On helppo kuvitella, että etenkin lämpötiloille, nopeuksille, pituuksille ja painoille syntyy usein muunnostarpeita, kun internetissä kohtaa ulkomaalaisia.IS:n digiuutisia lukiessa gigabitit tai gigatavut vilisevät silmissä. Datamuunnin auttaa hahmottamaan mittayksiköiden eroja aina yottatavuihin saakka. Yksi yottatavu on muuten biljoona (1 000 000 000 000) teratavua, kun yksi teratavu on puolestaan 1000 gigatavua. Tämänkin kertoi Laskin!Ihan kaikkeen työkalu ei veny. Esimerkiksi valuuttamuunnin ei tunne bitcoineja tai muita virtuaalivaluuttoja, joten niiden kurssia pitää tarkkailla muualla. Pituusmuunnin ei puolestaan ymmärrä astronomisia mittayksiköitä.