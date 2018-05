Digitoday

Näin järjestät Windows 10:n käynnistysvalikon – kadottamatta mitään

Yllä olevalla videolla näytetään, miten järjestät Windowsin kuvakkeet siististi kansioihin.Alun perin Windows 8:ssa esitellyt Live Tiles -tapahtumaruudut selvisivät hengissä Windows 10:een, vaikka Kasi saikin muuten osakseen rankkaa arvostelua. Ruudut kertovat muun muassa päivämäärän ja säätilan, mutta ne toimivat myös esimerkiksi pikakuvakkeina ohjelmiin.Moninaisten kuvakkeiden sekamelska ei kuitenkaan miellytä kaikkia käyttäjiä. Windowsin aloitusvalikko on kuitenkin helppo järjestellä. On olemassa tapa ryhmitellä yksittäiset ruudut kansioihin, joista ruudut löytyvät klikkaamalla.Avaa aloitusvalikko ruudun vasemmasta alakulmasta. Sen jälkeen tartu hiiren ykköspainikkeella ruutuun, jonka haluat siirtää. Pidä hiiren nappi pohjassa ja pinoa ruutu toisen ruudun päälle alhaalta ylöspäin. Tällöin ruutu yhdistyy toisen kanssa klikattavaksi kansioksi, joka laajentaa esiin kaikki mukana olevat ruudut.On tärkeää vetää ruudut alhaalta ylöspäin. Jos yrität vetää ruutua vaikkapa sivusuunnassa toisen päälle, saatat vain vaihtaa ruutujen keskinäistä järjestystä.On makuasia, haluaako ruutuja tällä tavoin kasata yhteen vai pitää ne yksitellen näkyvissä nopeampaa käynnistystä varten. Mutta jos aloitusnäkymään on kasannut vähänkään enemmän tavaraa, on ruutujen pinoaminen kätevä tapa pitää näkymä simppelinä.