Digitoday

Varo tätä sähköpostia – sille voi tulla hintaa 75 € kuukaudessa



25 minuuttia jäljellä vahvistaa lahjakorttisi. IKEA





Ikean nimissä levitetään sähköpostia, jossa tarjotaan mahdollisuutta voittaa 1000 euron lahjakortti. Todellisuudessa kyseessä on tilausansa.-otsikoitu sähköposti väittää valheellisesti Ikean juhlivan 70-vuotispäiväänsä Suomessa (Ikea on perustettu 1943, Suomessa se on ollut vuodesta 1996).Sähköpostin linkki vie huijaussivulle, jota eteenpäin klikkailemalla paljastuu tilausansa. Sivu kysyy yhteys- ja maksutiedot. Aivan sivun alalaitaan on piilotettu tilausansoille tyypillinen maininta siitä, että kyseessä on kuukasipalvelun tilaus, jolla ei ole mitään tekemistä Ikean kanssa. Tietonsa antaneilta aletaan veloittaa 75 euroa kuukaudessa.Sähköposti kannattaa deletoida, eikä sen alaosassa olevaa ”sähköpostilistalta poistumislinkkiä” kannata klikata. Se vain vahvistaa huijausten lähettäjälle, että osoite on aktiivinen.