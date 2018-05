Infoähkyn kurimuksessa keskellä erämaata – testissä Monster Hunter: The World

Digitoday

Asetelmaltaan Monster Hunter -pelit ovat yksinkertaisia. Pelaajan eteen aukeaa villi korpimaa, josta pitäisi metsästää mahdollisimman paljon mitä erilaisimpia hirviöitä, oikeastaan dinosauruksia. Monstereista saa rakennusmateriaaleja, joilla valmistetaan parempia aseita ja varusteita.Monster Hunter: The Worldissa ajatus on rymytä porukalla viidakossa liskojen perässä lyhyissä, nopeatempoisissa ja koukuttavissa tehtävissä.Puitteiksi tuorein Monster Hunter tarjoaa uuden fantasiamaailman. Maailmaa kansoittavat muinaiset lohikäärmeet ja eräs niistä on lähtenyt merten taakse. Metsästäjät seuraavat ja pääsevät keskelle tuntematonta maanosaa. Niin myös pelaajan ohjaama päähahmo, ja tämän uskollinen Palico-kissakaveri.Peli alkaa nopeassa tempossa - oman hahmon piirteiden nysväämisen jälkeen ollaan jo ilmalaivassa kohti uutta maailmaa. Kaikki ei mene niin kuin pitäisi, ja kohta päähahmo herääkin maahan syöksyneen, palavan romun keskeltä. Edessä on ripeä ja häiriötön juoksu kohti päämajaa. Matkalla tutustutaan peruskontrolleihin.Viidakon keskeltä löytyy metsästäjien värikäs, steampunk-henkinen kylä. Hahmot saa puhumaan omaa, hauskalta ja itämaiselta kuulostavaa hölynpölykieltään. Joka paikka kuhisee ja pikku hiljaa edetään kohti pelin varsinaista pääsisältöä: hirviöiden jäljitystä ja kaatamista.Tässä vaiheessa totuus juonesta paljastuu. Tarina on aivan silkkaa kulissia ja höttöä. Edes päähahmoilla ei ole nimiä, vaan lähimmät kollegat kulkevat ammattinimikkeillä tyyliin ryhmänjohtaja ja huolitsija. Heihin ei saa mitään tarttumapintaa, kuten ei omaan hahmoonkaan, joka on toimintapelikliseen mukaisesti mykkä ja luonteeton.Pelissä siis kaikki on alisteista metsästämiselle. Ensimäistä metsäreissua suunnitellessa pitää valita käteen sopiva ase - vaihtoehtoja on kertaheitolla 14, miekasta tykkiin sekä tikarista heilutettavaan säkkipilliin. Useimmat aseet ovat ihmisen kokoisia astaloita.Kun päästään viidakkoon, eteen avautuu pelin ääretön paljous. Yhtäkkiä edessä kymmenittäin karttapisteitä, joista pitäisi ottaa selkoa. Maasta löytyy koko ajan lisää kerättäviä yrttejä ja marjoja.Miltei jokaista uutta asiaa kohti pelaajan nenän eteen lävähtää useamman ikkunan levyinen tutoriaali. Välillä käy jopa niin, että ryhmänjohtaja ohjeistaa pelaajaa yhdestä asiasta ja silmille paukahtaa ikkuna toisesta. Harvoin edes työelämässä kohtaa samanlaista tietotulvaa kuin Monster Hunterin erämaassa.Viidakossa kasvinsyöjäliskoja käyskentelee siellä täällä ja välillä joku hieman suurempi lihansyöjä käy niiden niskaan. Lopulta edessä on ensimmäinen kunnon taistelu, kun pelaaja astuu Toyota Hiacen kokoisen hirmuliskon reviirille. Taistelua käydään toimintapelin sääntöjen mukaan: hirviö lukitaan omaan tähtäimeen, sitä kierretään ja viljellään iskuja. Jos kyydissä on useampi pelaaja, voidaan otusta yrittää taklata useammasta suunnasta. Heikommilla aseilla iskuja joutuu upottamaan yhteen otukseen kymmenittäin. Kamppailussa korostuu erilaisten näppäinkombojen merkitys.Kun möhkiäinen on saanut tarpeeksi osumia, heittää se hanskat tiskiin ja porhaltaa pakoon. On aika lähteä ajojahtiin. Pelaajan tehtävä on bongailla maasta jalanjälkiä ja veriroiskeita. Kun jälkiä on löytynyt tarpeeksi, lehahtavat ruutuun tulikärpäset, joiden vanaa seuraamalla pääsee kärsineen hirviön jäljille ja sen pesäluolaan. Seuraa viimeinen taisto ja voittaja pääsee palaamaan kotikylään runsaan saaliin kera.Vaikka taistelu on melko rattoisaa, jää Monster Hunter: The Worldista kolmen päivän takomisen jälkeen turhautunut olo. Käyttöliittymä on sekava - kaikkea on häiritsevän paljon liikaa. Pelaaminen katkeaa vähän väliä pitkäpiimäisiin tutoriaaleihin. Ruudussa on läjäpäin infotekstiä, kartalla tikittää huomiopisteitä. Joka paikka välkkyy kerättävän esineen merkiksi. Hirviöitä tulee ja menee. Infoähky. Kun kaikkea on liikaa, mikää ei jaksa kiinnostaa.Saattaa olla, että vielä pidemmällä tutustumisella pelin hienoudet nousisivat esiin. Monster Hunter: The World on kerännyt kehuja siitä, että se on onnistunut paketoimaan pelisarjan aiemman teknisen syvyyden ja tarjoilemaan sen suurelle yleisölle. Itselleni heräsi kuitenkin tunne: miksi vaiva? Itsensä viihdyttämiseen on paljon helpompia ja nopeampia tapoja, eikä valmiiksi hektisen työn lisäksi jaksa käydä läpi tietotulvaa vapaa-ajallakin. Itse lähden mieluusti metsään lepuuttamaan hermoja - Monster Hunterin hälyisissä pusikoissa se ei onnistu.