Digitoday

Windows 10:n suurpäivitys tulee tänään: Mukana viisi kätevää piilotettua toimintoa

1. Tietotuho

2. Sovellusjumit auki

3. Parempi pelipalkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Kätevä bluetooth-paritus

5. Fontteja Microsoftin kauppaan