Digitoday

Suomalainen maksaa kännykästä 399 € – tässä ovat uudet suosikkivimpaimet

Kodinelektroniikan myynti nousi alkuvuodesta 4 prosentin verran edellisvuoteen verrattuna, kertoo Elektroniikan Tukkukauppiaat ry tiedotteessaan.Eniten nousua syntyi kevyissä kodinkoneissa, joiden myynti pomppasi 15 prosenttia. Myös viihde-elektroniikan, tietotekniikan ja kännyköiden kauppa vilkastui. Sen sijaan kameramyynti sukelsi peräti 16 prosenttia.Suomalaisten suosikkituotteiksi nousivat kookkaat 4K ultra hd -televisiot, joita myyntiin alkuvuodesta 66 510 kappaletta. Yhä useammin ruudun koko on suomalaisten ostamassa televisiossa vähintään 55 tuumaa.Myös äänentoistolaitteiden myynti nousi rajusti. Television yhteyteen asennettavien soundbar-kaiuttimien myynti nousi peräti kolmanneksella, kuulokkeita myytiin 29 prosenttia edellisvuotta enemmän. Bluetooth-kaiuttimien myynti sen sijaan laski.Kameroissa suomalaisia kiinnostivat eniten peilittömät järjestelmäkamerat, joiden myynti kasvoi lähes kolmanneksella. Action-kameroiden, pokkarikameroiden sekä peilillisten järjestelmäkameroiden myynti väheni.Suomalaiset ostivat älypuhelimia 501 234 kappaletta, mikä on kappalemääräisesti hieman vähemmän kuin viime vuonna. Älypuhelimen keskihinta on nyt 399 euroa, kun se oli viime vuonna 357 €. Peruspuhelimesta maksettiin keskimäärin 60 euroa. Älykellojen myynti nousi hieman, tablettien ja tulostimien myynti puolestaan laski.Kookkaiden kodinkoneiden, kuten kuivausrumpujen ja pesukoneiden, myynti pysyi ennallaan. Sen sijaan pieniä kodinkoneita, kuten hammas- ja hiustenhoitotuotteita, partakoneita, kahvinkeittimiä ja pölynimureita, myytiin selvästi edellisvuotta enemmän.