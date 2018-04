Digitoday

WhatsAppin ikäraja nousee Suomessa – muutos voimaan toukokuussa koko EU:n alueella

Tällä hetkellä ikäraja on 13 vuotta.

Suosittu WhatsApp-pikaviestipalvelu nostaa ikärajansa 16 vuoteen EU:n alueella. Tällä hetkellä palvelu vaatii käyttäjiltään vähintään 13 vuoden ikää niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa.Palvelu pyytää käyttäjiään vahvistamaan uudet käyttäjäehtonsa ja samalla ikänsä lähiviikkojen aikana. Siitä ei uutistoimisto Reutersin mukaan ole vielä tietoa, kuinka ikä varmistetaan.Muutoksen taustalla on ihmisistä tehtävää tiedonkeruuta käsittelevä Euroopan uusi tietosuoja-asetus (GDPR), joka tulee voimaan toukokuussa. Asetuksen tarkoituksena on muun muassa suojella nuoria sosiaalisen median käyttäjiä rajoittamalla heidän tietojensa hyödyntämistä markkinointitarkoituksiin.Muualla maailmassa 13 vuoden ikäraja jää voimaan.WhatsAppin omistaja Facebook on valinnut toisen tavan täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.Facebook pyytää 13–15-vuotiaita käyttäjiään nimeämään vanhemman tai muun huoltajan, joka sitten hyväksyy nuoren Facebook-käytön. Jos ei näin tee, ei saa käyttöönsä täysin personoitua versiota palvelusta.