Uusi Facebook-paljastus: yhtiö havitteli salaa sairaaloiden potilastietoja käyttöönsä

Sosiaalisen median palvelu Facebook neuvotteli useiden amerikkalaissairaaloiden kanssa niiden potilastietojen käyttämisestä tutkimusprojektiinsa. Amerikkalaiskanava CNBC kertoo että salaisessa projektissa yhtiön tarkoituksena oli yhdistää saamansa potilastiedot itse käyttäjistään keräämän datan kanssa ja tutkia, voisiko se auttaa sairaaloita löytämään helpommin hoitoa kaipaavia ihmisiä.CNBC:n mukaan Facebookin oli tarkoitus kerätä nimettömiä potilastietoja, kuten potilaiden sairauden kuvaukset ja lääkemääräykset, ja tunnistaa omien tietojensa avulla niistä yksittäisiä henkilöitä.Tieto projektista on herättänyt lisää kysymyksiä Facebookin käyttäjistään keräämien tietojen mahdollisesta hyödyntämisestä heidän tietämättään. Facebook on parhaillaan keskellä kohua, joka syntyi Cambridge Analytica -nimisen yhtiön onnistuttua keräämään kymmenten miljoonien Facebook-käyttäjien tiedot ja hyödyntämään niitä poliittisessa kampanjoinnissa.CNBC kertoo Facebookin käyneen neuvotteluja sairaaloiden kanssa vielä maaliskuussa, mutta kohun seurauksena projekti on päätetty laittaa jäihin.