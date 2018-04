Digitoday

Peliarvostelu: Surviving Mars on pelikonsolilla toimiva strategia – joka kompastuu yhteen seikkaan





Konsoleille on tarjolla harmillisen vähän yhdyskuntasimulaattoreita tai muutakaan strategiakliksuttelua. Yksi uusi yrittäjä on Paradoxin julkaisema ja muun muassa Tropico-peleistä tutun Haemimontin kehittämä Surviving Mars.Perinteisen pc:n ohella reaaliaikainen strategia on tarjolla ilahduttavasti myös Xbox Onelle ja Playstation 4:lle. Testasimme pelin jälkimmäisellä.Pelissä rakennetaan siirtokuntaa Marsiin ja pyritään pitämään asukkaat hengissä. Realistinen simulaatio Surviving Mars ei yritä olla, vaan vapauksia on otettu ja oikopolkuja käytetty.Valikot ovat melko tietokonemaiset, mutta näppärästi toimivat näppäinyhdistelmät löytyvät yrityksen ja erehdyksen kautta. Kunnon tutoriaalia ei ole, mutta onneksi alussa ei ole kiire, sillä varsinaiset ihmisasukkaat saapuvat punaiselle planeetalle vasta pelaajan kutsusta sitten, kun heille on luotu riittävät olosuhteet.Robotit eivät kuole nälkään, janoon tai hapenpuutteeseen, joten toimintoja voi etsiskellä kohtuullisen rauhassa vaikka kuinka pitkään – ainakin jos aloittaa helpolla vaikeustasolla.Varsinainen kaupunginrakentelupeli Surviving Mars ei ole. Asukkaita varten rakennettavat kupolit (dome) on jaettu valmiisiin lohkoihin, joihin rakennukset tulee sijoittaa.Säntillisistä Mars-utopioista haaveilevat joutuvat pettymään. Tukikohtaa joutuu rakentamaan lähinnä luovana kaaoksena resurssien sijainnin, maastonmuotojen ja rakennusten toimintasäteiden ohjaamina.Pelin haasteet ja hauskuus liittyvät resurssien kanssa kikkailuun. Alussa voi tilata maasta lisämateriaaleja ja valmiita rakennuksia tarpeen mukaan, mutta tavoitteena on saada siirtokunta kukoistamaan omillaan.Tyydyttävän yhdyskunnan rakentaminen ei tuota ongelmia, ainakaan aluksi. Huolimattomaton laajentuminen kostautuu, sillä vaikkapa metallien hetkellinen loppuminen aiheuttaa melkoisen ketjureaktion sähkön- ja vedentuotannon lamaantuessa varaosien puutteeseen. Vaikeustason noustessa rahoitusta ja resursseja on aina vain niukemmin ja niukemmin.Siirtokunnan väkiluku kasvaa pitkään vain maasta tulevien siirtolaisten mukana. Tulijoita on kuitenkin tarjolla rajattu määrä – ainakin jos tervetulleita ovat vain täysjärkiset ja työkykyiset. Pelaajan täytyy päättää, mihin tehtäviin käsipareja riittää ja mikä saa odottaa.Asuinkupolien rakentamisessa saa olla supertarkkana. Asukkaat eivät nimittäin liiku kupolien välillä, vaan heidän tarpeensa pitäisi pyrkiä tyydyttämään oman kuvun alla. Tämä on sairaalloisen ärsyttävää ja tekee kupolien rakentamisesta tylsää pakkopullaa.Tarkoitus on, että asukkaiden määrän ja tarpeiden kanssa tasapainoilu on osa pelin haastetta. Toteutus kuitenkin tarkoittaa, että yhden kehittyvän yhdyskunnan sijaan joutuu rakentamaan uuden pienen yhdyskunnan aina uudestaan ja uudestaan. Siinä missä raaka-aineiden osalta haaste kasvaa pelin edetessä mukavasti kaiken vaikuttaessa kaikkeen, ihmismäärän kasvu ei tuo samanlaista monimutkaistumisen tunnetta.Mikromanageroijille peli tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ja komentaa jopa yksittäisiä asukkaita. Siirtokuntalaisilla on erilaisia hyödyllisiä ja kehitettäviä ominaisuuksia. Vaikeustason kasvaessa yksittäisen asukkaan työpaikalla alkaa olla jo merkitystä, ja asukkaiden liikkeitä on hauskaa seurata hiljaisempina hetkinä.Varsinaista juonta ei ole. Jos pelin asettamat pienet välitavoitteet saavuttaa ja kansaansa ei onnistu tappamaan, tarjotaan ratkottavaksi mysteeriksi kutsuttuja skenaarioita. Useammasta vaihtoehdosta voi ennen pelin alkua valita itse, tai mikä parempaa, antaa arvan päättää skenaarioista, joita ei ole vielä pelannut.Skenaarioita ei kannata tutkia liikaa etukäteen, mutta tarjolla on esimerkiksi Terminator-henkistä tekoälyn kehitystä ja mahdollisia avaruusolioita. Nämä vapaavalintaiset tehtävät antavat hyvän syyn palata pelin pariin senkin jälkeen kun perusasiat ovat hanskassa.Kaikkiaan Surviving Mars olisi ihan erinomainen peli strategiannälkäiselle pelaajalle, joka ei kaipaa sotimista tai moninpeliä. Ainakin itselleni kuplissaan jumittavat asukkaat olivat melkoinen miinus pelinautintoon, mutta kohdallaan olevan hinta-laatusuhteen myötä (39 euroa) rahalle tule vastinetta.Jos laitteella ei ole väliä, kannattaa ostaa tietokoneversio. Silloin pääsee nauttimaan avoimesta modauksesta, jonka ansiosta peliin on tarjolla mukavasti muiden pelaajien tekemää ilmaista lisäsisältöä.Pelin pegi-ikäraja on 7 vuotta.