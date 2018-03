Digitoday

Pyydätkö tutuilta tietokoneapua puhelimitse? On olemassa parempi tapa





Yksi jos toinen tarvitsee välillä tietokoneneuvoja. Usein niitä saadaan soittamalla sukulaiselle ja kaverille, joka antaa toimintaohjeita puhelimitse. Tämä ei ole aina erityisen näppärää, jos tietokoneet ovat avun pyytäjälle vieras asia ja ongelma visainen. Tällöin puhelimitse annetut neuvot voivat olla melkoista hepreaa.Näissä tilanteissa kannattaa harkita etäyhteyden ottamista. Siinä matkan päässä oleva auttaja pääsee käyttämään internetin kautta toista tietokonetta kuin omaansa.Windows 10:ssä on työkalu avun saamiseksi, kun tietokoneen käyttö tökkii. Aputoiminnon nimi on Pikaopastus ja sen löytää kirjoittamalla tämän nimen Windowsin alapalkissa olevaan hakuun (löytyy suurennuslasia klikkaamalla).Jos olet apua tarvitseva osapuoli, valitse ensimmäisenä Pyydä apua. Sinulla on oltava tiedossa niin ikään Windows 10:tä käyttävä henkilö, johon luotat vankasti.Toimintoa voidaan yrittää käyttää huijaamiseen. Maailmalla on ollut tapauksia, jossa huijarit ovat soittaneet väittäen olevansa Microsoftilta ja pyytäneet oikeuksia saada hallita toisten tietokonetta. Anna etäkäyttöoikeudet vain ihmiselle, jonka tunnet henkilökohtaisesti.Auttavan osapuolen pitää käynnistää sama työkalu ja valita Anna apua. Microsoft-tilille kirjautumisen jälkeen hän saa kuusinumeroisen suojauskoodin, jonka voi toimittaa apua tarvitsevalle esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse. Avunsaaja naputtelee koodin omalle tietokoneelleen kymmenen minuutin sisällä.Tietokoneet saattavat kuluttaa hetken yhteyden muodostamiseen. Sen jälkeen avunsaajan pitää vielä sallia näyttönsä jakaminen ennen kuin auttaminen voi alkaa.IS Digitodayn kokeilussa auttava kone ja apua saava kone olivat samassa kodin wifi-verkossa. Etäkäyttö ei ollut silloinkaan täysin jouhevaa ja siinä esiintyi pieniä viiveitä. Toiminto kuitenkin teki sen, minkä lupaa.Auttaja saa toiminnon avulla yhteyden apua tarvitsevan tietokoneeseen ja pääsee hallitsemaan sitä. Hän näkee kaikki samat asiat kuin tietokoneen oikea käyttäjä – esimerkiksi nettihistorian ja kaikki koneen tiedostot. Lisäksi hän voi asentaa tietokoneeseen omia ohjelmiaan. Älä siis pyydä apua keneltä tahansa.Kumpi tahansa osapuoli voi sulkea yhteyden milloin vain sitä varten avautuneen ikkunan oikeasta yläkulmasta.