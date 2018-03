Keihäslegenda Kimmo Kinnusen tili tyhjeni – 4 kohdan muistilista: Toimi näin, jos huomaat skimmauslaitteen

Digitoday

Skimmauslaitteita löytyy useimmiten vilkkailla paikoilla olevista käteisautomaateista sekä miehittämättömiltä kylmäasemilta. Käteisostoautomaatti on aina kiinteä, eikä siinä ole irrallisia osia. Mikäli kortinlukulaitteen päällä on muovisen oloinen lisäosa, on syytä epäillä skimmauslaitetta. Numeronäppäimistön yläpuolella on yleensä valo, joka auttaa näppäimistön näkemisessä. Valon viereen kannattaa vilkaista, sillä jos taustalevyssä näkyy pieni pistemäinen reikä, voi siihen olla kiinnitettynä kamera. Kamerankin vuoksi on syytä peittää pin-koodin näppäily kädellä tai vaikka lompakolla. Jos huomaat skimmauslaitteen, on tärkeää olla yhteydessä poliisin heti. Sekä laitteessa että kamerassa on näet muistikortti, jonne tiedot tallentuvat. Jos poliisi pääsee tässä vaiheessa tietoihin käsiksi, niiden päätyminen väärille teille voidaan vielä estää.